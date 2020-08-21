AK Parti'li Hamza Dağ: "İç siyasete değil, dış siyasete odaklanmış durumdayız"
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AK Parti'li Hamza Dağ: "İç siyasete değil, dış siyasete odaklanmış durumdayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, vizyonu olmayan muhalefetle uğraşmak yerine dış politikada başarı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti'li Hamza Dağ:
21.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:29

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, vizyonu olmayan muhalefetle uğraşmak yerine dış politikada başarı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Dağ, AK Parti Bergama İlçe Başkanlığı tarafından Ilıca Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri ile bir araya geldi.

Burada partililere seslenen Dağ, AK Parti'nin 19 yıl boyunca büyük projelere imza attığını ancak muhalefetin bu başarıları idrak edemediğini dile getirdi.

Suriye ve Doğu Akdeniz politikaları gibi konularda muhalefeti dinlemediklerini, vatandaşın görüşüne kulak verdiklerini vurgulayan Dağ, "Doğu Akdeniz'deki, Libya'daki politikamızda biz milletimizi düşündüğümüzü gösterdik. 'Amerika, Rusya ne der?' diye bakarsan ona göre politika yaparsın. 'Konya, İzmir, Bergama ne der?' diye düşünürsen ona göre politika yaparsın. Biz bu milletin görüşüne bakıyoruz." dedi.

Dağ, son dönemde kazanılan başarılar sayesinde AK Parti döneminde Türkiye'nin izlediği dış politikanın tarih sahnesinde haklı çıktığını ifade etti.

Dış politika konusundaki tartışmalar

Vizyonu olmayan, ortaya proje koyamayanlarla uğraşmadıklarının altını çizen Hamza Dağ, şöyle konuştu:

"İç siyasete değil, dış siyasete odaklanmış durumdayız. Bugün ABD seçimlerinde gündem Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti oluyor. Almanya'da, Fransa'da aynı şeyler konuşuluyor. Biz Joe Biden'a 'Böyle bir konuşma yap' demedik ki. Kendileri açıklıyorlar. Almanya'da, Fransa'da, Avusturya'da Erdoğan'ın, Türkiye'nin yükselişini engellemeyi konuşuyorlar. Biz de oraya gittiğimizde bunu görüyoruz. Vakti zamanında beyaz Türk yazarlar, Şanzelize ile ilgili bir şeyler yazardı. Şimdi Türkiye'deki sokaklarda aynı genişliği, rahatlığı kazanmış durumdayız. Allah daha güzelini yapmayı nasip etsin."

Dağ, merhum Başbakan Adnan Menderes'in birçok icraat yaptığını ve Arapça ezan ile hatırlandığını belirterek, "Biz de Ayasofya'yı cami olarak açmakla belki hiç unutulmayacak tarihi bir hamle gerçekleştirdik. Liderimizin öncülüğünde her teşkilat mensubumuzun bunda imzası var. Tarih boyunca unutulmayacak bir icraat oldu." dedi.

"Memleketin menfaatine ne uygunsa karşısında duruyorlar"

Dağ, kamuoyu araştırmalarına göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Türkiye'de yaşayanların yüzde 70'inin olumlu baktığını vurgulayarak CHP içindeki azınlık bir güruhun ise karşı çıktığını iddia etti.

"Memleketin menfaatine ne uygunsa karşısında duruyorlar." ifadelerini kullanan Dağ, şunları kaydetti:

"Libya konusunda, Doğu Akdeniz konusunda karşısında duruyorlar. Özellikle iki partinin CHP ve HDP'nin üst kademede aynı noktada durduğunu görüyoruz. Muharrem İnce niye çıkıp 'CHP eski CHP değil.' diyor? Bu kendilerinin sorgulaması gereken bir konu. Sadece kongrede çok olumsuz bir yere oturtuldu diye mi? Yoksa CHP, anti ulusalcı, anti milliyetçi, anti Türkiye menfaatleri olan bir gruba mı dönüştürüldü? FETÖ, PKK ile mücadelede ses oradan çıkıyor, Libya ve Doğu Akdeniz konusunda ses oradan çıkıyor."

Kaynak: AA

Manşet

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