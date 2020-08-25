AK Parti'li Hamza Dağ'dan Konak vapurunda İzmir Büyükşehir Belediyesine "su" tepkisi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de vapurla yolculuk yaptığı sırada sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentteki su sorununu çözmesini istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de vapurla yolculuk yaptığı sırada sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentteki su sorununu çözmesini istedi.

Hamza Dağ, Bostanlı-Konak vapurunda yolculuk ettiği esnada şahsi Instagram hesabından canlı yayın yaparak takipçileriyle sohbet etti.

Takipçilerinin yerel ve genel siyaset ile ilgili sorularını yanıtlayan Dağ, Kemalpaşa'daki bir takipçisinin ilçede susuzluk problemi yaşadıklarını iletmesi üzerine, "Sadece Kemalpaşa'nın değil, Bayındır'ın, Dikili'nin, Kiraz'ın, Bergama'nın köylerinde su problemleri söz konusu. 2020 yılının Türkiye'sinde bu sorunları yaşamaya devam ediyoruz. Bu konuyu mütemadiyen gündeme getirerek üzerinden siyaset yapmak istemiyoruz." dedi.

Dağ, İzmir'de halen tankerler vasıtasıyla su taşındığını vurgulayarak, "İzmir Büyükşehir Belediyesinden ve İZSU'dan ricamız bu meseleye bir çözüm üretmek için çalışmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Vapurun iskeleye yanaşmasıyla yayına son veren Dağ, canlı yayınlara ilerleyen süreçte devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA