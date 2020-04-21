AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir'deki koronavirüs destekleriyle ilgili açıklama Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir'deki koronavirüs destekleriyle ilgili açıklama Açıklaması - Haber
Hamza Dağ, AK Parti, İzmir, Politika

AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir'deki koronavirüs destekleriyle ilgili açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de yaklaşık 125 bin aileye nakdi yardım yapıldığını, 35 bin aileye de gıda ve temizlik kolisi götürüldüğünü belirtti.

21.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:08
AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir'deki koronavirüs destekleriyle ilgili açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de yaklaşık 125 bin aileye nakdi yardım yapıldığını, 35 bin aileye de gıda ve temizlik kolisi götürüldüğünü belirtti.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde İzmir'de kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ile Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların ulaştırıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bakanlıkların yaptıkları çalışmalarla tedbir ve önlem amaçlı destek paketlerinin oluşturulduğunu hatırlatan Dağ, şunları kaydetti:

"İzmir'de hem 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' kapsamında hem de kaymakamlıklarımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem nakdi hem de temizlik ve gıda paketleri noktasında yardımlar ulaştırılmış ve bu yardımlar devam etmektedir. Bu kapsamda yaklaşık 125 bin aileye nakit yardımı yapılırken, 35 bin aileye de gıda ve temizlik kolisi götürülmüştür. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin üçüncü fazıyla beraber nakdi yardımlar devam edecek. Hem devletimizin aldığı önlem ve hayata geçirdiği uygulamalar hem de yardımsever vatandaşlarımızın destekleriyle bugünleri inşallah tek bir kişinin bile mağdur olmadığı şekilde atlatacağız."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haber
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haber
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haber
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Haber
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Diyanet, teravih için uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Haber
Diyanet, teravih için uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
'Koronavirüs bulaşır' korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti
"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı
Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı
Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Muhammet Emin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Yıldız Tilbe Mustafa Keser
Spor Ali Koç Fatih Terim Shane Larkin Abdullah Avcı Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir'deki koronavirüs destekleriyle ilgili açıklama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 15:53:16. #1.15#
title