AK Parti'li Hamza Dağ'dan Abdullah Gül'e: "Bu Harekete İhanet Edenlerden Birisidir"

- AK Parti'li Hamza Dağ'dan Abdullah Gül'e:

"Bu harekete ihanet edenlerden birisidir"

"Recep Tayyip Erdoğan karşısında CHP, HDP, Saadet, ittifak ile aday olmayı düşünen biri haindir"

Bakan Pakdemirli: "1.2 milyon büyükbaş, 3.8 milyon küçükbaş Kurban Bayramına hazır"

AK Parti İzmir bayramlaştı

AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nın Kurban Bayramı nedeniyle düzenlediği bayramlaşma töreni, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı. Kurbanlar hazır

Kurban Bayramı hakkında konuşan Bakan Pakdemirli, "Kurban Bayramını kan bayramına çevirmememiz lazım. Hayvan satış yerleri belli. Özel uygulamalar geliştirdik. Hayvanın küpesini okuttuğunuzda hayvanın şeceresi dökülüyor. Ne zaman aşılanmış, ne zaman doğmuş, kaç kilo, hepsini görüyorsunuz. Ayrıca rehber de oluşturduk. Rehber de il müdürlüklerinden temin edilebilir, internetten de de hayvanı nasıl alacağız, nasıl keseceğiz, nasıl depolayacağız, sağlıklı olduğu nasıl anlaşılır her türlü bilgiye ulaşmak mümkün. Kurban için mevcutlarımız var. Geçen yıl 800 bin büyükbaş, 2.7 milyon küçükbaş vardı. Bu yıl 1.2 milyon büyükbaş, 3.8 milyon küçükbaş hayvan hazır. Yüzde 65'i sorunsuz şekilde bitti. Hala alamayanlar varsa kurban satış yerlerine başvursunlar" diye konuştu.

"Kazanımlardan vazgeçmememiz lazım"

Konuşmasında Başkanlık Sistemi'ni anlatan Bakan Pakdemirli, "Yeni bir düzene geçtik. Yeni düzen, Başkanlık Sistemi oldu. Eskiden çok basit bir değişiklikte bile yasa çıkartıyordunuz. Artık bunlar kararname ile oluyor. Türkiye daha hızlı şekilde hedeflerine varmak için ilerlemeye devam edecektir. Bu düzenin oturması lazım. Önümüzde seçim var. Düzen oturmazsa kazanımlarımız geriye döner. Bu kazanımlardan vazgeçmek istemiyorsak çok daha hızlı, etkili çalışıyor olmamız gerekiyor. Yerel seçim en önemli seçimlerden biri. Kazanımlardan vazgeçmememiz lazım. Bu seçim, 30 yılda yaşadıklarımızdan en önemlisi. Her kapıyı çalıp bu seçim milleti kaderidir. Bu sistemin oturması için bu seçimde AK Parti oyları son seçimden fazla olması gerekiyor. Aksi takdirde sistem oturmadı, halk teveccüh göstermiyor diyecekler" açıklamasında bulundu. 9 bölgede tarıma dayalı ihtisar organize sanayi bölgeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İzmir'e 7,5 milyar lira yatırım yapıldığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "İzmir yükleme limanı haline geldi. Kazakiastan'a kadar giden demiryolundan Türkiye, İzmir faydalanmalı. Rusya, Ukrayna, Kazakistan hububatlarını, Türkiye'nin sadece önünden geçmesini seyretmeyecek, ticaretten payını alacak global bir tarım firması kurma yolunda ilerleyeceğiz. Türkiye'nin markaları var. Gıdada devlet destekli gururumuz olan markamızın olması lazım. İzmir'de 9 bölgede tarıma dayalı ihtisar organize sanayi bölgeleri kuruyoruz. Ödemiş, Tire, Seferihisar, Bayındır, Bakırçay'ı unutmadık, Foça, Dikili, Kınık, Torbalı'ya hayırlı olsun."

"Kendi yağımızla kavrulacağız ama dik duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz"

Yaşadığımız coğrafyada problemlerin bitmediğini kaydeden Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: "Onların doları var, bizim de inanmış bir milletimiz var. Dün Ankara'da hayvan pazarına gittik. 'Bakanım eğer Türkiye ekonomisine katkımız olacaksa al ineklerden birini götür, feda olsun' dedi hepsi. Bu dönemde bir daha kendi yağımızla kavrulacağız ama dik duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Kötü komşu ev sahibi yaparmış. Çok şanlı bir ecdadımız var. Ondan aldığımız ilhamla yola devam edeceğiz. 21. yüzyıl Türk yüzyılı olabilir. AK Parti olarak milletin kaderiyle bütünleştiğimiz için ya kazanacağız ya kazanacağız. Bizi hiç sevmeyen batılı kuruluşlar var. Onların raporlarında bile 2030'da 11. ülkeyiz. Orta vadede hiçbir problem yok." Dolar hakkında konuştu

Törende partililere konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dolar konusunda şunları söyledi:

"Aslında bugünlerin neden kaynaklandığını çok açık, net bir şekilde görüyoruz. Ekonomik göstergeler noktasında var olan bir husus değil. Bu ülke, dünyada en hızlı büyüyen ülke. Bu dönem turizm açısından neredeyse son 10 yılın en iyi dönemi. Makro dengelerde sorun yok. Operasyon neden kaynaklandı, bunu okumak için çok gerilere gitmeye gerek yok. 17/25 sonrasına, MİT tırlarına, Gezi olaylarına bakın bunu açık şekilde görürsünüz. 15 Temmuz'u burada yaşamayan var mı? İşte 15 Temmuz gecesinde, o akşamdan bir sonraki günün öğlenine kadar burada kimler rol almışsa şu anda bu operasyonda da aynı çevrelerin rol aldığını görüyoruz."

"Abdullah Gül harekete ihanet etti"

"Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'ı siz birileri bir şey istediğinde istedikleri millet için olumsuz ise bunu kabul ettiğini gördünüz mü?" diye soran Dağ, 2007'deki e-muhtıra ile ilgili konuşurken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün isminden bahsettiği sırada, "O da bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Adaylık ile ilgili açıklama yapana kadar 'kurucumuzdur' diye hiçbir kelamımız olmadı ama Recep Tayyip Erdoğan karşısında CHP, HDP, Saadet, ittifak ile aday olmayı düşünen biri haindir. Başka bir şey denmez ona" diye konuştu.

"Fırsat verecek değiliz"

Eleştirilerini sürdüre Dağ, şunları söyledi:

"Brunson bahanesi üreterek ve burada yargılanan kişi üzerinden bahane üreterek birilerine bir takım fırsatlar vermedik, verecek de değiliz. Bu ülke birilerinin 'gel' dediğinde geleceği, 'git' dediğinde gideceği bir ülke değil. Hem PYD, PKK'ya silah vereceksiniz, terör devleri kurmaya çalışacaksınız, 15 Temmuz'da o darbe girişiminin içinde olan kişiyi kendi içinizde barındıracaksınız, şimdi de gelip Türkiye'den yargı meselesi ile ilgili tavizkar durum içinde olmasını bekleyeceksiniz. Türkiye eski Türkiye değil. 15 günde yaptıkları, 90'lı yıllardaki Türkiye'de olsaydı çok daha farklı şeyleri konuşuyor olacaktık." Teşkilata "İzmir zor" sözlerini yasakladı

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, "İzmir'de sorumluluğumuzu artıyorlar. Başbakanımız oldu, Meclis Başkanımız var, Genel Başkanımız var, Bakanımız var. Dün özellikle kongremizde ilk defa İzmir'in sesi duyuldu. Sahneye çıktığımızda herkes 'İzmir sanki yüzde 70 oy almış nasıl ses nasıl çıkıyor' dedi. Belki yüzde 70 oy almadı ama ama en fazla oy alan 3. ve ya 4. il. Bu geleceğin ayak sesleri. Türkiye İzmir'de sürprize hazır olsun. Sürprize değil gerçeklere hazır olsun. Aramızda makamlar olabilir ama önce biz kardeşiz. Her şeyden önce öyle bir liderin arkadaşındayız ki torunlarımıza anlatacağımız muhteşem bir yolculuğumuz var. Torunlarımıza, 'o liderle beraber yürüdük' diyeceğiz. Dedikoduyu bırakırsak, samimi olur hesabı kitabı bırakırsak, özlediğimiz başarılara ulaşmamamız için hiçbir neden yok. 15-20 belediye de alırız, Büyükşehir'e de AK Parti bayrağı beraber dikeriz. Bundan da emin olun. Teşkilata şunu söylemeyi yasaklıyorum; 'İzmir zor, Büyükşehir zor'. Büyükşehir'i alacağız ve birçok ilçeye AK Parti bayrağını dikeceğiz. İnanmazsak başaramayız. Önce inanacağız" ifadelerini kullandı.

"Mesai yapacağız"

Yerel seçimlerle ilgili sözlerini sürdüren Şengül, şöyle devam etti:

"Herkesin gönlünde aday olmak geçebilir ama tecrübelerimizden aldığımız derslerimiz var. Birileri belediye başkanı olsun diye siyaset yapmıyoruz. Biz idealimizi yaşatmak için, dünyadaki haksızlık karşısında durmak için siyaset yapıyoruz. Bu süreç içinde 'ben varsam AK Parti var, yoksam AK Parti yok' diyenle yolumuz bir olmaz. Onlarla yolumuzu ayırırız. Allah yolunu açık etsin. Yeni çalışma sistemi hazırlıyoruz. Gençlerimizle iyi bir ordu oluşturacağız. '2 saat iş yaptım bitti' yok. Sabah 8 akşam 8 mesai yapacağız. Bazen gece 12'lere kadar çalışacağız. İzmir'de oy alamayacağımız kimse yok. Yeter ki insanlara doğru şekilde yaklaşalım, gönüllerine girelim. Gönüllerine girersek oyunu da alırız." Kocaeli örneği ile 30 ilçeyi istedi

Törende konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, "İzmir'de 7 erkek milletvekili arasında tek kadın milletvekili olunca onlar adına konuşuyorum. Bütün teşkilatımıza dün yaptığımız kongremizde gösterdiğiniz coşku için sizleri alkışlamak istiyorum. Bayramlar birlik beraberlik coşkuyla beklediğimiz günler. Küskünlüğe, dargınlığa izin vermeyeceğimiz günler. Sizlerle el ele çok iyi işler başaracağız. İnşallah daha nice bayramları hep beraber kutulayacağız. Önümüzde yerel seçim var. İzmir'de genel seçimlerde aldığımız sonuçlarla tabuları yıktık. İnanıyorum ki yerel seçimlerde İzmir'de tarih yazacağız. Bunun için de uyumlu çalışmamız gerekiyor. Hesap kitap yapmadan birbirimizi el ele destekleyerek daha da iyi bir sonuç almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ceyda Bölünmez Çankırı, dün gerçekleştirilen kongrede bulunan Kocaeli örgütünü hatırlatarak, "Kocaeli'den farkımız olmaması için bize ait olan 30 tane belediyeyi ne olursa olsun, hiçbir şeyi zor görmeden hedef koyarak alacağımızı hedefleyerek çalışırsak İzmir oradaki Kocaeli'den güçlü bir şekilde kongrelerde ses getirecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol ile partililer bayramlaştı.