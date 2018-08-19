AK Parti'li İsimden Abdullah Gül'e Sert Eleştiri: Bu Harekete İhanet Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise, konuşması sırasında konu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gelince, "O da bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Recep Tayyip Erdoğan karşısında CHP, HDP, Saadet, ittifak ile aday olmayı düşünen biri haindir" dedi.

"ERDOĞAN'IN KARŞISINA ÇIKMAYI DÜŞÜNECEK BİRİSİ HAİNDİR"

AK Parti İzmir İl Teşkilatı, Kurban Bayramı öncesi il binasında bayramlaşma töreni düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında aday olacağını ileri sürerek, "Bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir" dedi.