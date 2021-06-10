AK Parti'li Hamza Dağ: "Buca Sağlık Kompleksi bir yıl içinde vatandaşlara hizmet için hazır olacak"
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AK Parti'li Hamza Dağ: "Buca Sağlık Kompleksi bir yıl içinde vatandaşlara hizmet için hazır olacak"

AK Parti'li Hamza Dağ: 'Buca Sağlık Kompleksi bir yıl içinde vatandaşlara hizmet için hazır olacak'
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yapımı süren Buca Sağlık Kompleksi'nin bir yıl içinde hizmet için hazır olacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yapımı süren Buca Sağlık Kompleksi'nin bir yıl içinde hizmet için hazır olacağını söyledi.

Dağ, yaptığı açıklamada Buca Sağlık Kompleksi ile aile hekimliği, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi, veremle savaş dispanseri, ana çocuk sağlığı ile sağlık müdürlüğü binasının bir arada hizmet vereceğini ifade etti.

Vatandaşların sağlık hizmetlerinden üst seviyede yararlanmasını hedeflediklerini vurgulayan Dağ, inşaatı devam eden kompleksin yanı sıra Buca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ihalesinin de tamamlandığını, kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarının başlayacağını aktardı.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık sektörüne yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunun anlaşıldığına işaret eden Dağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Buca Sağlık Kompleksi bir yıl içinde vatandaşlara hizmet için hazır olacak. Bucalı vatandaşlarımız, sağlık alanında modern bir binaya kavuşacak, sağlık hizmetine daha hızlı erişecek. Kompleks, yaklaşık 6 bin 250 metrekare arsa alanında, 5 bin 400 metrekare kapalı alanda yükseliyor. Tınaztepe Mahallesi'nde yapılacak Buca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 19 bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Buca Sağlık Kompleksi ile Buca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bittiğinde Buca, sağlıkta bambaşka bir noktaya gelecek. İzmir ve ilçelerine hizmet götürmeye devam edeceğiz. Bunun için de durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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