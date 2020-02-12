AK Parti'li Hamza Dağ: Bu sadece İzmir değil, bir Türkiye projesidir

12.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:40

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilen Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi'nin tüm bölgeyi ayağa kaldıracağını söyledi. Projenin sadece İzmir değil, bir Türkiye projesi olduğunu ifade eden Dağ, "Proje hayata geçtiğinde 100 bin kişilik bir istihdam planlanıyor. Düşük yoğunluklu iki katlı turizm planı hayata geçtiğinde oluşacak enerji, Aydın, Manisa hatta Uşak gibi illeri de etkileyecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilen İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerini kapsayan 'Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi' ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, açıklama yaptı. Dağ, projenin sadece İzmir değil, bir Türkiye projesi olduğunu söyledi. Dağ, "Ülke olarak Dünya'daki turizm pastasından pay alabilmek için bakanlığımız yoğun çalışmalar yapıyor. Hepimiz biliyoruz ki; artık turizm deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Tarih ve doğa turizminin yanında şehirlerin cazibesi nedeniyle de turizm gelişiyor. Ülkemizdeki turizm potansiyeline baktığımızda Ege Bölgesi illerinin zaman ve süre sıkıntısı sürekli önümüze geliyor. Çeşme, Kuşadası, Didim, Marmaris gibi bulunduğu bölgeyi etkileyen turizm bölgelerinde sezon 2-3 ayla sınırlı. Bu tür bakanlık destekli yatırımlar hem yatırımcının önünü açıyor, hem de istihdam olanaklarının gelişmesine etki ediyor. Çeşme'de yapılacak turizm projesi kapsamında 100 bin kişinin istihdam edilmesi düşünülüyor. Buralarda yüksek yapılar olmayacak. Bölgenin dokusu korunurken orada yaşayan insanlar için cazip olanaklar ortaya çıkacak. Golf sahaları, agro turizm ve doğa turizmi ile şehirlerde sıkışan vatandaşlarımız buralara gelerek rahat nefes alacak. Bu plana baktığınızda kıyının, yani deniz kenarının yapılaşmaya kapalı olduğunu görürsünüz. Yürüyüş yolları ve geniş alanlar bırakılarak ziyaretçiler denizle doğrudan buluşacaklar" dedi.

Dağ, Urla Zeytineli'nde bulunan mülkiyeti vatandaşlara ait köy arazilerinin kamulaştırma programından çıkartıldığının da altını çizerek şunları söyledi: "Biz, vatandaşımızın istemediği bir şeyi kesinlikle yapmayız. Bu proje nasıl vatandaş odaklı ve katma değer kazandırıyorsa, alınan karar da o kapsamda değerlendirilmelidir. Turizm bölgesinin yakınlarında kalan bu araziler agro turizm potansiyeli ile daha da değerlenecektir. İçinde tema parklar, film stüdyoları, golf alanları ve büyük bir müze projesinin yer aldığı yeni proje İzmir'e çağ atlatacak bir turizm projesidir."

Dağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projede paydaş olan başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme ve Urla ilçe belediyeleriyle de temasta olduğunu söylerken, STK'ların da görüşlerinin alınacağını bildirdi.

Kaynak: DHA