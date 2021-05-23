AK Parti'li Hamza Dağ, Bergama Millet Bahçesi projesini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 7 Temmuz'da ihalesi yapılacak Millet Bahçesi'nin Bergama'ya önemli kazanımlar getireceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 7 Temmuz'da ihalesi yapılacak Millet Bahçesi'nin Bergama'ya önemli kazanımlar getireceğini söyledi.

Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhur İttifakı olarak, Bergama'nın kalkınması için büyük bir gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

Şehir merkezindeki stadın yerine yapılacak Millet Bahçesi'nin, ilçeye ekonomik ve sosyal yönden katkı sağlayacağını aktaran Dağ, şöyle dedi:

"Bu proje, tarihi ve kültürel değerleriyle adından söz ettiren kente ayrı bir kimlik kazandıracak. İki yıldır özverili bir hazırlık ile projelendirme çalışmaları sona eren bu dev eserin Bergama'ya büyük kazanımlar sağlayacağını düşünüyorum. Bergama ve İzmir'in gelişmesi için attığımız her adım bizi heyecanlandırıyor. Geçmiş yıllardan beri hizmete aç olan Bergama'da, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artması, huzuru ve refahı için gece gündüz mesai yapıyoruz. Başarılı bir belediyecilik faaliyetlerinin sürdürüldüğü ilçede hizmete devam edeceğiz."

Millet Bahçesi'nde yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, kütüphane, gölet, çocuk oyun alanları, otopark, adrenalin parkı gibi alanların yanı sıra Antik Roma'nın önemli hekimlerinden Bergamalı Galen anısına tasarlanmış bir bahçenin de yer alacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin