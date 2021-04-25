AK Parti'li Güngör'den, Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
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AK Parti'li Güngör'den, Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

AK Parti'li Güngör'den, Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelemesine tepki gösterdi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Yücel Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, Türk düşmanları ve emperyalist maşaların yine iş başında olduğunu, kendi geçmişini unutup gerçekleri çarpıtarak kamuoyunda siyasi popülarite ve destek arayanların er geç gerçekle yüzleşeceğini vurguladı.

Ermeni soykırımı yalanını ve bu yalanı kınamayanları şiddetle kınadığını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Anadolu'da yaşlı, kadın, çocuk demeden katletmeye girişenler ve 'Türkler soykırım uyguladı' yalanlarıyla dünyayı kandırmaya çalışanlar, kendi karanlık geçmişlerini perdelemek için uydurdukları soykırım masallarını bize anlatamazlar. Elbette ki soykırım sözcüğüyle Türklük asla yan yana bile anılamaz. Yapılması gereken öncelikle içimizdeki yaldızlı söylemlerin arkasına saklanarak Türk milleti adına Ermenilerden özür dileyenleri ve her fırsatta Türk düşmanlığı yapan güya demokrat geçinen hainleri, bugün bile Biden'in bildirisini açık ve net bir şekilde kınayamayan siyasileri, sivil toplum örgütlerini, ödül almak için her türlü hainliği yapan güya aydınları, sanatçıları gür bir sesle kınamaktır."

Güngör, tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, gerçek aydın ve sanatçılar, Türk dünyası ve Türk dostlarının bir araya gelerek tek yürek olup, Ermeni soykırım yalanını kınadıklarını tüm dünyaya gür bir şekilde haykırması gerektiğini vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını da hatırlatarak, "Operasyonlara katılan kahraman Mehmetçiklerimize Rabbim güç kuvvet versin, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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