AK Parti'li Güneş'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

AK Parti'li Güneş'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine kınama

05.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:43
AK Parti'li Güneş'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine kınama

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "İlk insan ve peygamber Hazreti Adem'den itibaren insanlığın ortak değeri ve Müslümanların kıblesi olan Kabe'ye yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "İlk insan ve peygamber Hazreti Adem'den itibaren insanlığın ortak değeri ve Müslümanların kıblesi olan Kabe'ye yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasını terörize etmenin, gençleri birtakım odakların amaçları doğrultusunda yönlendirmeye çalışmanın kabul edilemeyeceğini söyledi.

Öğrencilerin, sözde sergi adı altında açtıkları panoda, Kabe-i Muazzama'ya karşı yaptıkları saygısız ve utanç dolu bir kompozisyonun da kabul edilemeyeceğini dile getiren Güneş, "İlk insan ve peygamber Hazreti Adem'den itibaren insanlığın ortak değeri ve Müslümanların kıblesi olan Kabe'ye yapılan bu çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Cahiliye devrini hatırlatan hastalıklı bir zihniyetin ürünü olan bu saldırının, Kabe'ye ve İslamiyet'e en ufak bir zarar veremeyeceğini belirten Güneş, "Biz 'Yatağa yatarken ayak uçlarımız kıbleye gelmesin.' diye hassasiyet gösteren bir ecdadın torunlarıyız. Türk milleti, yüzyıllardır hem kendi kutsalına hem de başka milletlerin kutsalına saygıyı, hürmeti bir insanlık vazifesi saymıştır. Bu davranış milletimizi diğer milletlerden ayıran önemli bir hassasiyettir." diye konuştu.

AK Parti'li Güneş, Boğaziçi Üniversitesinde, bu toprakların örf ve adetiyle bağdaşmayan hadiselerin cereyan ettiğine işaret ederek "Görünen o ki burada toplumumuzun değerlerini çatıştırmak isteyenlerin parmakları var. Bu davranışların ne değerlerimizi ne de Türk gençliğini temsil etmesi söz konusu." dedi.

Serginin sanat sergisi olduğu ve Kabe'ye hakaret içeren resmin, sergiyi düzenleyen öğrencilerin e-posta adresine, sergi düzenlenmeden önce, rumuzla yani takma bir isimle gönderildiğini aktaran Güneş, şöyle devam etti:

"Buradan soruyorum, acaba bu kompozisyonu hazırlayanlar ve gönderenler gerçekte kimlerdir? Bu karanlık merci neresidir? Bu kompozisyonu hazırlayanların amacı nedir? Asıl amaç üniversiteler üzerinden toplumu kutuplaştırmaksa yüce milletimiz bu tuzaklara asla düşmeyecektir. Gençlerimizi siyasi sermaye yapmak, terör örgütlerinin tuzağına çekmek isteyenler amaçlarına ulaşamayacaklardır. Biz onlara gerçeği, doğruyu ifade etmeye devam edeceğiz."

Güneş, Türkiye'nin, üniversiteler üzerinden oynanan bu kirli oyunları yaşadığını anımsatarak "1980'de bir üniversite öğrencisi olarak o dönemlerin canlı şahidiyim. Neyin planlanmak istendiğini gayet iyi anlıyoruz. Sağ-sol çatışmalarında Türk gençliğini bölerek istismar edenler bu kez amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz biliyoruz ki Türkiye, o eski Türkiye değil. Öncelikle bu mihrakların önce bunu anlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Guy Ritchie Yıldız Tilbe
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Aykut Kocaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li Güneş'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 18:46:31. #1.16#
title