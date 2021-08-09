AK Parti'li Güneş: "Safranın ekilmesi ve üretilmesi konusunu Safranbolu'da yaygınlaştıracağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Güneş: "Safranın ekilmesi ve üretilmesi konusunu Safranbolu'da yaygınlaştıracağız"

AK Parti'li Güneş: 'Safranın ekilmesi ve üretilmesi konusunu Safranbolu'da yaygınlaştıracağız'
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, safranın ekilmesi ve üretilmesi konusunu Safranbolu'da yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, safranın ekilmesi ve üretilmesi konusunu Safranbolu'da yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Güneş, Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında, safranla ilgili Lavanta Kokulu Safran Bahçesi Projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edildiğini anımsattı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün projeyi takip ettiğini belirten Güneş, "Ülkemiz endemik bitki türü bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir. Safran da endemik bir bitki türüdür. Gramla alınıp satılan tek ürün safrandır. Altın gibidir ama safran Safranbolu'da unutuldu. 2000'li yıllara kadar ancak bir köyde safran ekimi yapılıyordu. 2000'li yıllardan sonra biz 8-9 köye çıkardık." dedi.

Güneş, safranın üzerinde durduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2019 yılında yurt dışından safran ekimi ve hasadı zamanında 80 bin kişi geldi. Bu bir zenginliktir. İki milyon liraya yakın bir proje kabul edildi. Safranın ekilmesi ve üretilmesi konusunu Safranbolu'da yaygınlaştıracağız. Taşköprü'nün sarımsağı, Rize'nin çayı, Niğde'nin patatesi varsa bizim de safranımız olacak. Safran kıymetlidir. Bunu biz markalaştırıp buradan dünyaya açılacağız. Esas biz safranımızla övünmeliyiz."

"Filyos Limanı Türkiye'nin 3 büyük limanından birisi"

Filyos Limanı'nın Türkiye'nin 3 büyük limanından birisi olduğunu anlatan Güneş, "Doğal gaz bu bölgede bulundu. Bulunan doğal gaz karaya Filyos'tan çıkıyor. Dağıtım karaya çıkarılarak Fisyos'tan başlayacak. Bizim bölgemizi çok yakından ilgilendiriyor. Fiyos'un Anadolu'ya açılması bizim üzerimizden sağlanacağı için buna hazırlıklı olmalıyız. Bölge zenginleşecek, insanlarımız da zenginleşecek. Bölgemizin geleceği parlaktır. Bölgemiz gelecekte istihdam alanı oluşturacaktır." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kamulaştırma çalışmaları ile ilgili ödenek sıkıntısının olmadığını dile getirdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ise sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Karabük'te vatandaşlara 115 milyon liraya yakın yardım yapıldığı, esnafa da destek kapsamında 30 milyon lira hibe ve faizsiz kredi verildiğini kaydetti.

AK Parti'li Güneş: 'Safranın ekilmesi ve üretilmesi konusunu Safranbolu'da yaygınlaştıracağız'
AK Parti'li Güneş: 'Safranın ekilmesi ve üretilmesi konusunu Safranbolu'da yaygınlaştıracağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar İlham Aliyev Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent İbrahim Çelikkol Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'li Güneş: "Safranın ekilmesi ve üretilmesi konusunu Safranbolu'da yaygınlaştıracağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.08.2021 14:47:54. #1.13#

title