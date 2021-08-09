AK Parti'li Güneş: "Safranın ekilmesi ve üretilmesi konusunu Safranbolu'da yaygınlaştıracağız"

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, safranın ekilmesi ve üretilmesi konusunu Safranbolu'da yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, safranın ekilmesi ve üretilmesi konusunu Safranbolu'da yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Güneş, Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında, safranla ilgili Lavanta Kokulu Safran Bahçesi Projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edildiğini anımsattı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün projeyi takip ettiğini belirten Güneş, "Ülkemiz endemik bitki türü bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir. Safran da endemik bir bitki türüdür. Gramla alınıp satılan tek ürün safrandır. Altın gibidir ama safran Safranbolu'da unutuldu. 2000'li yıllara kadar ancak bir köyde safran ekimi yapılıyordu. 2000'li yıllardan sonra biz 8-9 köye çıkardık." dedi.

Güneş, safranın üzerinde durduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2019 yılında yurt dışından safran ekimi ve hasadı zamanında 80 bin kişi geldi. Bu bir zenginliktir. İki milyon liraya yakın bir proje kabul edildi. Safranın ekilmesi ve üretilmesi konusunu Safranbolu'da yaygınlaştıracağız. Taşköprü'nün sarımsağı, Rize'nin çayı, Niğde'nin patatesi varsa bizim de safranımız olacak. Safran kıymetlidir. Bunu biz markalaştırıp buradan dünyaya açılacağız. Esas biz safranımızla övünmeliyiz."

"Filyos Limanı Türkiye'nin 3 büyük limanından birisi"

Filyos Limanı'nın Türkiye'nin 3 büyük limanından birisi olduğunu anlatan Güneş, "Doğal gaz bu bölgede bulundu. Bulunan doğal gaz karaya Filyos'tan çıkıyor. Dağıtım karaya çıkarılarak Fisyos'tan başlayacak. Bizim bölgemizi çok yakından ilgilendiriyor. Fiyos'un Anadolu'ya açılması bizim üzerimizden sağlanacağı için buna hazırlıklı olmalıyız. Bölge zenginleşecek, insanlarımız da zenginleşecek. Bölgemizin geleceği parlaktır. Bölgemiz gelecekte istihdam alanı oluşturacaktır." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kamulaştırma çalışmaları ile ilgili ödenek sıkıntısının olmadığını dile getirdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ise sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Karabük'te vatandaşlara 115 milyon liraya yakın yardım yapıldığı, esnafa da destek kapsamında 30 milyon lira hibe ve faizsiz kredi verildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu