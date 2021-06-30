AK Parti'li Güneş, Eskipazar OSB'de kamulaştırmada sona yaklaşıldığını bildirdi

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapılacak organize sanayi bölgesi (OSB) için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Amacımız, OSB'nin en kısa süre içinde sanayici ile buluşmasını, üretim ve istihdama başlamasını sağlamaktır.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapılacak organize sanayi bölgesi (OSB) için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Amacımız, OSB'nin en kısa süre içinde sanayici ile buluşmasını, üretim ve istihdama başlamasını sağlamaktır." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eskipazar'da son zamanlarda sanayiden turizme, ormancılıktan tarıma kadar birçok alanda önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Özellikle iki yıldır Eskipazar OSB'nin ısrarla takip edilen ve bugünlerde devam eden kamulaştırma çalışmalarının sonuna yaklaşıldığını belirten Güneş, 360 hektarlık Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bölgeye çok büyük katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

"Amacımız, OSB'nin en kısa süre içinde sanayici ile buluşmasını, üretim ve istihdama başlamasını sağlamaktır." diyen Güneş, ikinci bir Kardemir'in bu bölgede hayat bulacağına inandığını vurguladı. Güneş, bölgeye yatırımcıları davet etti.

Niyazi Güneş, Eskipazar'ın tarihinin de son yıllarda yapılan araştırmalarla gün yüzüne çıkmaya başladığını dile getirerek, Osmanlı döneminde Viranşehir olarak adlandırılan mevkide 90'lı yıllardan itibaren yapılan çalışmalarla Hadrianopolis Antik Kentinin gün yüzüne çıktığını aktardı.

Bölgenin turizme de katkı sağlayacağını dile getiren Güneş, Eskipazar'ın tarım, orman ve hayvancılık konularında da potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Güneş, Karabük'ün her ilçesinin ayrı bir değere ve öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı