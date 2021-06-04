AK Parti'li Güneş: "CHP, devlet hastanesi inşasını geciktirdiği için Sivaslı ilçe halkından özür dilemeli"
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AK Parti'li Güneş: "CHP, devlet hastanesi inşasını geciktirdiği için Sivaslı ilçe halkından özür dilemeli"

AK Parti'li Güneş: 'CHP, devlet hastanesi inşasını geciktirdiği için Sivaslı ilçe halkından özür dilemeli'
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Güncel

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP'nin, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde temeli atılan devlet hastanesinin inşasını 6 ay geciktirdiği için ilçe halkından özür dilemesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP'nin, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde temeli atılan devlet hastanesinin inşasını 6 ay geciktirdiği için ilçe halkından özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Güneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Sivaslı'da 30 yataklı bir devlet hastanesinin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini belirterek bu konuda bir televizyon kanalında yayınlanan haberin videosunu izletti.

Haberde, CHP'li yetkililerin bu törene davet edilmediğinin belirtildiğini aktaran Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın davet edilmesi konusunda aksaklık yaşandığını ve buna neden olan yetkilinin uyarıldığını anlattı.

Hangi bölgeden, partiden seçilirse seçilsin, milletvekilinin davet edilmesi gerektiğini dile getiren Güneş, "İl müdürü hata yapmış olabilir ama bir milletvekilinin, bir il müdürüne hakaret etmesini doğru bulmuyorum, kınıyorum." diye konuştu.

AK Parti'li Güneş, "Sivaslı Belediye Başkanı Hürriyet Şafak'ın törene davet edilmediği" iddiasının doğru olmadığını belirterek, tören sırasında çekilen Şafak'ın da yer aldığı fotoğrafları basın mensuplarına gösterdi.

Aynı haberde yer alan "devlet hastanesine ait arsanın Sivaslı Belediyesince İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildiği" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Güneş, "Arsa Tarım ve Orman Bakanlığından Sağlık Bakanlığına geçmiştir. CHP'li belediye ise belediye encümeni kararıyla buranın sağlık amaçlı tesise uygun ilan edilmesini, 6 ay geciktirerek zorla yapmıştır. Aynı şekilde Sivaslı'da hükümet konağı yaparken de zorluk çıkarmıştır, imam hatip lisesi inşaatı sırasında suyu kesmiştir. CHP, devlet hastanesini 6 ay geciktirdiği için Sivaslı halkından özür dilemelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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AK Parti'li Güneş: "CHP, devlet hastanesi inşasını geciktirdiği için Sivaslı ilçe halkından özür dilemeli" - Haberler
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