AK Parti'li Güneş: "1 Mayıs'ı korkunun kaynağı haline getirmeye çalışanlar, amaçlarına ulaşamadı"
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AK Parti'li Güneş: "1 Mayıs'ı korkunun kaynağı haline getirmeye çalışanlar, amaçlarına ulaşamadı"

AK Parti'li Güneş: '1 Mayıs'ı korkunun kaynağı haline getirmeye çalışanlar, amaçlarına ulaşamadı'
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 1 Mayıs'ı korkunun, tedirginliğin kaynağı haline getirmeye çalışan odakların amaçlarına ulaşamadığını söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 1 Mayıs'ı korkunun, tedirginliğin kaynağı haline getirmeye çalışan odakların amaçlarına ulaşamadığını söyledi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına değinerek ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında ve refah seviyesinin artmasında işçilerin payının çok büyük olduğunu söyledi.

Güneş, "1 Mayıs'ı korkunun kaynağı haline getirmeye çalışanlar, amaçlarına ulaşamadı. Emeğin dayanışması, sevgi ve barışın yeşerdiği bir gün olarak, 1 Mayıslar hafızalarda yer etmelidir. 1 Mayısları dünyaya örnek olacak şekilde kutlamamız, demokrasimize de büyük katkı sağlayacaktır. Bu konuda herkese büyük sorumluluk ve fedakarlıklar düşmektedir. Meseleye ideolojik yaklaşarak, bugünün anlam ve önemini hiç kimsenin gölgelemesine izin vermemeliyiz." dedi.

Seçim bölgesi Karabük'ün de bir işçi kenti olduğuna işaret eden Güneş, "Karabük Demirçelik Fabrikaları ülkemizin demir çelik sanayinin bizzat kendisini oluşturmuştur. Demirçelik fabrikaları, sadece bu niteliğiyle değil, binlerce çalışanından oluşan çelik işçisiyle ve ülke sathında kurulan tesislerle de memleketimizin ekonomisine damgasını vurmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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