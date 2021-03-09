AK Parti'li Gündoğdu'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in fezleke açıklamasına tepki
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AK Parti'li Gündoğdu'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in fezleke açıklamasına tepki

09.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:40
AK Parti'li Gündoğdu'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in fezleke açıklamasına tepki

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, milletvekillerine ait dokunulmazlık fezlekelerinin önünde ve ardında sırtlarını Kandil'e dayadığını iddia edenlerin olduğunu söyledi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, milletvekillerine ait dokunulmazlık fezlekelerinin önünde ve ardında sırtlarını Kandil'e dayadığını iddia edenlerin olduğunu söyledi.

Gündoğdu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, "İYİ Parti o fezlekelerin önünü, arkasını iyice okur." sözlerini eleştirdi.

Akşener'in açıklamasının ardından fezlekelerin daha fazla konuşulmaya başlandığını ifade eden Gündoğdu, "Fezlekenin önünde, ardında sırtlarını Kandile dayadıklarını iddia edenler var. Fezlekeyi iyice okuyacağını iddia eden ve milliyetçi olduğunu dile getiren sayın Meral Akşener'e sesleniyorum; CHP, HDP, İYİ Parti olarak okuma masası kurmanızı tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Akşener'e neyi okuyacağını soran Gündoğdu, "Bebek katillerini, polisimizi, askerimizi şehit edenleri alkışlayanların fezlekelerini inceleyip hukuk adına karar vereceksiniz. Buyurun okuyun. Okuyun ki ortaklığınız bozulmasın." dedi.

Devlet yönetmenin ciddiyet istediğini vurgulayan Gündoğdu, "Şunu da unutmamak lazım; siyaset, okyanus ötesi ile değil, milletle yapılır. Esas şuursuzluk ise teröre sırtını dayayanlar ile birliktelik yapıp millet iktidarını değiştirme gayreti ortaya koymaktır. 'Ne pahasına olursa olsun AK Parti iktidarı gitsin' mantalitesi ile hareket edip terör destekçileri ile birliktelik, millete ihanettir." ifadesini kullandı.

Gündoğdu, İYİ Parti'nin fezlekelerle ilgili net bir tavır ortaya koyamadığını belirterek "Sayın Akşener, terör örgütüne arkasını yasladığını iddia eden siyasi partinin yanında mısınız, değil misiniz? Fezlekeler konusunda millet sizden açıklama bekliyor. Fezlekeler ile ilgili siz okuma yapmaya devam edin. Bizler fezlekelere evet diyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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