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AK Parti'li Günay'dan Çifteler ilçesine ziyaret

AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel
AK Parti'li Günay'dan Çifteler ilçesine ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Çiftler ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Çiftler ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Günay, Çifteler Kaymakamı Uğur Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Beraberindeki AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yeşil ile Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'a da ziyarette bulunan Günay, ilçede gerçekleşen ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Günay, 2 Eylül'de Çifteler TOKİ Projesi'nin ihalesinin gerçekleştiğini anımsatarak, "Çiftelerli hemşehrilerimize hayırlı olsun. Ayrıca altyapısı hazır 11 mahallemizde başlayan asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Cumhur İttifakı olarak Çifteler'e hizmet etmeye devam edeceğiz. Başkanımızın yanındayız. Başkan Kadir Bıyık ve ekibine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra beraberindekilerle esnaf ziyaretinde bulunan Günay, şunları kaydetti:

"Dünyada etkisini en üst düzeyde hissettiren Kovid-19 salgınının ticarette de yansımaları oldu. Devletimiz konuyla alakalı birçok paket ve önlem hazırladı, uygulamaya koydu. Esnafımızla bunlardan bazılarını da paylaşma şansımız oldu. Tüm esnafımız bu uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalı ve gerekli olanlara başvurmalı. Aşılanmanın artmasıyla vaka sayısındaki düşüş piyasalarda hareketliliği de beraberinde getirdi. Ancak bunun böyle sürebilmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Bunun dışında esnafımızın istek ve önerileri de bizler için çok değerli. Çok önemli önerileri oldu. Bunları da not aldık ve gerekli çalışmayı TBMM'de yapacağız."

Milletvekili Günay ayrıca, mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

AK Parti'li Günay'dan Çifteler ilçesine ziyaret

AK Parti'li Günay'dan Çifteler ilçesine ziyaret

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri
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