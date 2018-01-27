AK Parti'li Gülaştı Muhtarlık Ziyaretlerine Güzelhisar'dan Başladı

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, göreve seçilmesinin ardından başlattığı muhtarlık ziyaretlerine Güzelhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Uz ile başladı.

Yoğun programının arasında en önemli yerel yönetim temsilcilerini de unutmayan Gülaştı, Güzelhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Uz'u ziyaret etti. Gülaştı, önümüzdeki günlerde tüm muhtarlarla toplantı yapacaklarını söyledi. AK Parti Efeler İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Filizli ile birlikte Oktay Uz'u makamında ziyaret eden Gülaştı, 25 yıllık Muhtar Oktay Uz'un Güzelhisar Mahallesi için çok önemli bir değer olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği önemin ortada olduğunu hatırlatan Gülaştı, tüm muhtarlara ayrı ayrı değer verdiklerini kaydederken şunları söyledi: "Muhtarlarımız, tüm siyasilerin en önemli mesai arkadaşları. Hepsine AK Parti olarak ayrı ayrı değer veriyoruz. Muhtarlarımızın bazı sıkıntıları olduğunu biliyoruz. 2019 seçimlerinin ardından bu sıkıntıları en aza indireceğiz. Tüm sıkıntılarını sona erdirmeye çalışacağız"

Gülaştı, ilerleyen günlerde Efeler ilçesindeki muhtarlarla bir toplantı yapacaklarını sözlerine ekledi. Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Oktay Uz'da, kendilerini unutmayan AK Partili Çağatay Gülaştı ve Mehmet Filizli'ye teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi. - AYDIN