AK Parti'li Gülaçar İran'da

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran'a geldi.

Türkiye, İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan meclis başkanları ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla düzenlenecek "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi, II. Parlamento Başkanları Konferansı" konulu toplantıya Türkiye'den de TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Nuri Gülaçar, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç ve TBMM Güvenlik İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok'un da içinde yer aldığı bir heyet katıldı.

Mehrabad Havalimanına iniş yapan Türkiye heyetini İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Dr. Ahmet Alirıza Beygi karşıladı. Daha sonra İran Meclis Başkanı Ali Laricani, TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyeti Parsian Azad Otel'de ağırlayarak ilk temasları gerçekleştirdiler. TBMM Başkanı Yıldırım, "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele" konulu Meclis Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma yapacak.

Dostluk Grubu Başkanı Gülaçar ise, mevkidaşı Beygi ile Türkiye-İran ilişkilerine dair bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede sınır ili olan Van ile ilgili atılabilecek adımların da istişare edileceği öğrenildi. - VAN