AK Parti'li Gücüyener para cezası kesilen villaya ruhsat verilmesini değerlendirdi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşi adına yaptırıldığı belirtilen yapının, para cezası tahsilatı sonrası ruhsatlandırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu villa için "İmar dışı kaçak yapılaşma" gerekçesiyle 38 bin lira ceza kesildiğini, ruhsat alınmaması veya ilgili teknik şartları karşılamaması durumunda yıkılacağının belirtildiğini aktardı.

Yapı hakkında taşkın sahası ve sulama alanı içinde bulunduğuna dair görüş bildirildiğini kaydeden Gücüyener, şöyle devam etti:

"Taşınmazın da içinde bulunduğu Keskin Göleti sulama sahası içinde DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün görüş yazısında denildiği üzere hesaplanmış olan bedelin ödenmeden herhangi bir sahanın sulama alanından çıkarılamayacağı, bu nedenle yapılaşma izni verilemeyeceği belirtilmiş olmasına rağmen söz konusu kurum görüşünün 1/5000 ölçekli nazım imar planı notlarında belirtilmemiştir. Adı geçen parsele yapı ruhsatı verilmesi tarihinden önce parselin taşkın sahası ve sulama alanı içinde bulunduğuna dair bilginin DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Tepebaşı Belediye Başkanlığına bildirilmiş olmasına karşın yapı ruhsatı düzenlenmiştir. DSİ görüşü kapsamında bir değerlendirme yapılmış olsaydı söz konusu yerde yapı ruhsatının düzenlenmemesi gerekmekte olup, nitekim ruhsat tarihinden sonra onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında söz konusu parseli de içeren alan için gerekli önlemler alınmadan ve sulama sahasından çıkarma işlemi yapılmadan yapı izni verilemez hükmü plan notu olarak yer almıştır. Eskişehir İli, Yukarısöğütönü Mahallesi, 11206 ada 51 parsel üzerindeki taşınmaz için 9 Mart 2021 tarihinde yapı ruhsatı Tepebaşı Belediye Başkanlığınca düzenlenmiş olup söz konusu yapı ruhsatı DSİ görüşüne aykırıdır ve bu bağlamda mevcut yapının fen ve sanat kurallarına uygunluğundan söz edilemez."

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