AK Parti'li Gücüyener'den Büyükşehir Belediyesine su zammı eleştirisi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Büyükşehir Belediyesinin su abonelerine yönelik fiyat artışlarını eleştirdi.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız '2021'de zam yapmayacağız' açıklaması yaptı, 2022'ye bir ay kala. 2021 bitmeden yürürlüğe girmesini istedikleri yüzde 36'lık zam AK Parti'li üyelerin girişimi ile azaltılmış ve 1 Ocak 2022'ye ertelenmesi sağlanmışken. Bu şimdi algı çalışması değil de nedir? Hatırlatmak istiyoruz. ESKİ, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere içme ve kullanma suyuna yüzde 60 zam yapmıştı. Bu zam kasım ayında yapıldığından insanlar 1 Ocak 2020 öncesi dolum noktalarında uzun kuyruklar oluşturmuştu ve yüzde 60'lık zam öncesi su kartlarını doldurmak istemişlerdi. AK Parti olarak yüzde 60'lık zamma karşı çıkmıştık. Zira, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESKİ gelirleri giderlerini fazlası ile karşılayan hatta Büyükşehir'e ve zarar eden şirketlerine kefil olması talep edilen bir kuruluştur. 'Anayasa'nın 127. maddesine göre belediyeler, belediye halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuşlardır. Belediyeler hizmet sunarken, kar, zarar hesabı ile işlem yaparak eylemlerde bulunamaz' demiştik. Zira ESKİ'nin kar ettiği ortadaydı. Yine 2021'de, 1 Ocak öncesi ESKİ suya zam yaptı. Zam yürürlüğe girmeden önce yine Eskişehir'deki su kartlarını doldurma kuyrukları oluştu. İki gün önce ise ESKİ Genel Kurulunda yine 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere fiyat artışı yapıldı. Ülkemize karşı oynanan kur oyunlarının ve yapılan saldırının farkındayız. Tüm dünyayı etkileyen olumsuz koşullar ülkemizi de etkilemişken kullanma suyu üzerinden yapılan bu açıklamanın hiçbir izahı yok."

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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