AK Parti'li gençlerden Kılıçdaroğlu'na fotoğraflarla FETÖ tepkisi

13.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:12

AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyeleri, CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ/PDY'nin 'siyasi yapılanması'na yönelik açıklamalarına, düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Yanlarında getirdikleri 35 fotoğrafı da gösteren partililer adına konuşan İzmir Gençlik Kolları Başkanı Kadir İnan, "Aynaya bakmaları yeterli olacak. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları da CHP'nin gündemi de açıklamaları da FETÖ tarafından belirlenmektedir" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyeleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ/PDY'nin 'siyasi yapılanması' ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Basın açıklaması yapmak üzere bir araya gelen partililer, yanlarında getirdikleri 35 fotoğrafı da tepki için gösterdi. AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Kadir İnan, partililer adına basın açıklamasını okudu. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan İnan, şunları söyledi:

"İktidar ve devlet kurumlarının bu terör örgütüne topyekun mücadeleye başladığı zamanlarda ve hatta 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında dahi birçok CHP temsilcisinden FETÖ'yü destekleyen açıklamaların yapıldığı tarihe bakıldığında görülecektir. CHP'nin tedarikçisi ve malzemecisi FETÖ'dür. 7 yıldır bütün grup toplantıları FETÖ materyalleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. FETÖ'nün yayın organlarını ve bankasını ağlama duvarına çevirenler, bugün FETÖ'nün siyasi ayağını araştırmaya kalkmışlar. Oysaki aynaya bakmaları yeterli olacak. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları da CHP'nin gündemi de açıklamaları da FETÖ tarafından belirlenmektedir. Bu açıklamalar ve destekler bizzat genel başkan seviyesinde dahi olmuştur. Biz CHP genel başkanının İzmir milletvekili olması ve CHP'nin genel merkez aktörleri kadar İzmir'deki aktörlerinin de FETÖ konusunda sicillerinin kabarık olması nedeniyle bugün burada İzmir özelinde ağırlıkla olmak üzere bu bağlantıları fotoğraf kareleri ile görebileceğiniz bir sergiyi sizlere ve değerli İzmir halkına takdim ediyoruz."İzmir Gençlik Kolları Başkanı İnan, CHP'li İzmir milletvekillerine, Emre Cemil Ayvalı'nın yazdığı ve Kılıçdaroğlu'nun toplatılması adına dava açtığı 'Yönünü Şaşıran Ok' isimli kitabını posta yoluyla göndereceklerini açıkladı.

AK Parti'li gençler, basın açıklaması boyunca ellerinde, bazı CHP'li milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları ile üyelerin geçmiş dönemlerde FETÖ ile ilgili söylemleri ve fotoğraflarının yer aldığı kartonları taşıdı.

Kaynak: DHA