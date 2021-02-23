AK Parti'li gençlerden "Kaputa Vur İlkadım" kampanyası

AK Parti İlkadım Gençlik Kolları üyeleri, soğuk havalardan dolayı araçlarının motoruna sığınan canlıların zarar görmemesi için "Kaputa Vur İlkadım" kampanyası başlattı.

Gençler, hazırladıkları "Kaputa Vur İlkadım" başlıklı farkındalık broşürünü İlkadım ilçesinde vatandaşlara dağıttı.

AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Arslanoğlu, yaptığı açıklamada, "Soğuk kış günlerinde geceleri araçların motorlarının sıcaklığına sığınan minik dostlarımız orada uyuyakalabiliyor. Her sabah aracımızı çalıştırmadan önce kaputuna birkaç kez vurup minik dostlarımızın oradan çıkmasını sağladıktan sonra aracımızı çalıştırmalıyız. İlkadım'ın AK gençleri olarak bu konuda farkındalık oluşturmak istedik. Tüm vatandaşlarımızı araçlarının kaputlarına vurmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslanoğlu, broşürlerin yanında sosyal medya üzerinden de "#KaputaVurİlkadım" hashtagi ile paylaşım yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek