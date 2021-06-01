AK Parti'li gençlerden İBB'ye 'baklavalı' protesto
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AK Parti'li gençlerden İBB'ye 'baklavalı' protesto

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | Güncel

AK Parti'li gençlerden İBB'ye 'baklavalı' protesto AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, kilosu 392 liradan baklava aldığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesini, Saraçhane'de bulunan İBB binası önünde vatandaşlara baklava dağıtarak protesto etti.

AK Parti'li gençlerden İBB'ye 'baklavalı' protesto

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, kilosu 392 liradan baklava aldığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesini, Saraçhane'de bulunan İBB binası önünde vatandaşlara baklava dağıtarak protesto etti.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin baklavanın kilosuna 392 lira verdiği iddiaları üzerine Saraçhane'de bulunan İBB binası önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı. Gençlik Kolları üyeleri burada kurdukları stantta vatandaşlara baklava dağıttıktan sonra İBB'nin bahçesine giderek güvenlik görevlilerine baklava ikramında bulunmak istedi. İBB görevlileri ise baklava ikramını geri çevirdi.

Baklava dağıtımı sonrası açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında toplandık. Tabii burada toplanma nedenimiz hem medyamızda hem de meclis toplantılarımızda çokça geçtiği üzere kilosu 392 TL' ye baklava alınmış. Biz İstanbul'da aradık taradık 392 TL'ye bir baklava bulamadık. Tabii kilosu 392 TL olmasa da baklava dağıtalım istedik. Burada bir israf olduğunu düşünüyoruz. Gençler olarak da bu israfın karşısındayız. Seçimden önce israf var israfı bitireceğiz diyenlerin hatta bundan ötürü dikey bahçeleri sökenlerin 392 TL'ye baklava almasını da milletin takdirine bırakıyoruz. Herkese de afiyet olsun diyoruz" diye konuştu.

AK Parti'li gençlerden İBB'ye 'baklavalı' protesto
AK Parti'li gençlerden İBB'ye 'baklavalı' protesto
AK Parti'li gençlerden İBB'ye 'baklavalı' protesto
AK Parti'li gençlerden İBB'ye 'baklavalı' protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

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