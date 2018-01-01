AK Parti'li Gençler Yeni Yıla Polislerle Birlikte Girdi

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları yeni yıla görev başındaki polislerle girdi.



AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Teşkilatı Başkanı Ender Gök, Yönetim Kurulu üyeleri ile beraber yılbaşında görevi başında olan polisleri ziyaret ederek tatlı ve çay ikramında bulundu.



AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, "Tıpkı geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yılda yeni yıla bir farkındalık oluşturarak vatanımızın ve milletimizin birliği için görev yapan güvenlik güçlerimizi ziyaret ederek girmek istedik. Bu vesile ile Manisamızın çeşitli noktalarında görev başında olan polis memurlarımızı, Karaköy karakolumuzu ve Bozköy Çocuk Şube Karakolumuzu ziyaret ettik. Yeni yılın Manisamıza, vatanımıza, milletimize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" dedi. - MANİSA