AK Parti'li gençler İstiklal Marşı yazılı kitap ayraçları hazırladı AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, İstiklal Marşı'nın kıtalarının yer aldığı kitap ayraçları hazırladı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, İstiklal Marşı'nın kıtalarının yer aldığı kitap ayraçları hazırladı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız ve beraberindeki parti mensuplarının, milletin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının yer aldığı kitap ayraçları hazırladığı kaydedildi.

Kitap ayraçlarının, Hamamönü'nde öğrencilerin geçiş güzergahındaki Mehmet Akif Ersoy Sokağı'na, ağaçlara ve cami duvarlarının demirlerine asıldığı belirtildi.

Kaynak: AA