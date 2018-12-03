AK Parti'li Gençler, Engelli Çocuğu Sevindirdi

AK Parti Ayvacık İlçe Gençlik Kolları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 14 yaşındaki serebral palsi rahatsızlığına sahip Armağan Efe Barut'u, taraftarı olduğu Galatasaray'ın forması ve atkısıyla sevindirdi.

AK Parti Ayvacık Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bilgiç, serebral palsi rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Armağan Efe Barut'u evinde ziyaret etti.

Armağan Efe'nin, sıkı bir Galatasaraylı olduğunu ve takımını çok sevdiğini öğrenen Bilgiç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günün'nde gerçekleştirdiği ziyarette de Galatasaray forması ve atkısı hediye etti.

Armağan Efe'nin, aldığı hediye karşısında çok mutlu olduğu görüldü.

Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri 14 yaşındaki Armağan Efe Barut'un forma ve atkıyı görünce çok mutlu olduğunu, kendilerinin de çok sevindiğini dile getirdi.

Armağan Efe'nin babası Süleyman Barut da ziyaretlerinden dolayı Bilgiç'e teşekkür etti.