AK Parti'li Esgin, yerli aşılarla altıncı aydan itibaren toplumsal bağışıklığı öngördüklerini bildirdi
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AK Parti'li Esgin, yerli aşılarla altıncı aydan itibaren toplumsal bağışıklığı öngördüklerini bildirdi

12.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:11
AK Parti'li Esgin, yerli aşılarla altıncı aydan itibaren toplumsal bağışıklığı öngördüklerini bildirdi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, mayıs ayı başında yerli aşıların da uygulanmaya başlanmasıyla 2021'in altıncı ayından itibaren yüzde 60-70'lerde toplumsal bağışıklığın sağlanmasını öngördüklerini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, mayıs ayı başında yerli aşıların da uygulanmaya başlanmasıyla 2021'in altıncı ayından itibaren yüzde 60-70'lerde toplumsal bağışıklığın sağlanmasını öngördüklerini söyledi.

Esgin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarih boyunca salgın hastalıkların yaşandığını dile getirerek Türkiye'de de salgınlarla mücadele edildiğini ifade etti. AK Parti iktidarları döneminde sağlık altyapısının güçlendirildiğini dile getiren Esgin, "49 olan hastane yaş ortalamamızı 13'e indirdik. Çok sayıda ikinci basamak hastane yatırımını Türkiye'de ortaya koyduk." dedi.

Esgin, sosyal güvenlik reformuyla da bir başarı hikayesine imza atıldığını aktararak hastanelerin de tek çatı altında toplandığını anlattı. Bunların sonucunda nitelikle yatak kapasitesinin 20 kat ve yoğun bakım yatak kapasitesinin de 20 kat artırıldığını, koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli başarılar ortaya koyulduğunu ifade eden Esgin, bazı hastalıklarda yüzde 76'larda bulunan bağışıklama oranlarının yüzde 98'lere kadar çıkarıldığını söyledi.

Son 3 yılda 16 şehir hastanesinde 22 bin nitelikli yatağın hizmete sunulduğuna işaret eden Esgin, "20 şehir hastanesi daha yapıyoruz. 22 bin yeni yatak kapasitesini de inşallah 2 veya 3 yıl içinde halkımızın hizmetine sunmuş olacağız." diye konuştu.

Esgin, aslolan milletin ihtiyacının karşılanması olduğunu vurgulayarak finansman modeliyle ilgili farklı görüşler olabileceğini ve bunun da tartışılabileceğini bildirdi. Esgin, "Tekrar tekrar bir muhalefet tekniği haline gelen bu şehir hastaneleri eleştirilerini açıkçası anlamamız mümkün görünmemektedir." dedi.

Yerli aşı çalışmaları

Kovid-19 ile mücadelede bugün itibarıyla 3 milyon 334 bin 276 kişiye aşı yapıldığına dikkati çeken Esgin, nisan sonuna kadar yerli aşı çalışmalarında uygulamaya geçilmesinin planlandığını söyledi. Esgin, nüfusu Türkiye'ye yakın olan Almanya, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerden daha fazla aşı yapıldığını vurguladı.

Bilim Kurulunun önerdiği algoritmanın harfiyen uygulandığını ve sürecin başarıyla devam ettiğini ifade eden Esgin, hastalıkla mücadelede yerli aşının da devreye girmesiyle toplumun en az yüzde 60-70'inin aşılanıp bağışıklanması suretiyle toplumsal bağışıklığın ortaya konmasının en büyük amaçları olduğunu dile getirdi.

Esgin, gazetecilerin bağışıklanmanın ne zaman olabileceğine dair sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Mayıs başından itibaren öngördüğümüz yerli aşıların devreye girmesiyle birlikte, yani 2021'in altıncı ayından itibaren aslında biz bu noktada yüzde 60-70'ler mesafesinde toplumsal bağışıklığı öngörüyoruz. Varyasyonlarla yeni bir sürprizle karşılaşmazsak bu noktada, yani 2021'in virüsle, Kovid ile mücadelemizde bir başarı yılı olması, söylediğim bağışıklama yöntemleri ve devlet-millet el ele alacağımız önlemlerle yakındır diye düşünüyorum."

Esgin, Türkiye'de Kovid-19 ile ilgili yerli bir mutasyonun ise henüz kanıtlanmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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