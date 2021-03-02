AK Parti'li Erdinç, seçim bölgesindeki 72 yıllık tapu sorununu çözeceklerini söyledi
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AK Parti'li Erdinç, seçim bölgesindeki 72 yıllık tapu sorununu çözeceklerini söyledi

02.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:49
AK Parti'li Erdinç, seçim bölgesindeki 72 yıllık tapu sorununu çözeceklerini söyledi

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, seçim bölgesi Adana'da daha önce yaşanan sel felaketi nedeniyle mağdur olan vatandaşların 72 yıllık tapu sorununu, Meclise sundukları kanun teklifiyle çözeceklerini bildirdi.

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, seçim bölgesi Adana'da daha önce yaşanan sel felaketi nedeniyle mağdur olan vatandaşların 72 yıllık tapu sorununu, Meclise sundukları kanun teklifiyle çözeceklerini bildirdi.

Erdinç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 1949 yılında Seyhan Ovası'nın sular altında kaldığını bu nedenle bölgedeki vatandaşların başka yerlere taşındığını belirtti.

Bölgede daha önce kadastro çalışmalarının yapıldığını ancak hak sahiplerine tapularının verilmediğini dile getiren Erdinç, şunları kaydetti:

"Bundan yaklaşık 72 yıl önce gerçekleşen afet neticesinde vatandaşlarımız yeni evlerine taşınmış ancak yasal düzenleme gerekliliği nedeniyle ev ve arsalarının tapularını alamamışlardır. TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifiyle 72 yıllık tapu sorununa çözüm getiriyoruz. Teklifle DSİ ve Maliye Bakanlığı adına kayıtlı taşınmazlar, hak sahibi kullanıcılara rayiç bedeli üzerinden satılacaktır. Böylece 72 yıl önce ortaya çıkan arsa sorunu çözülmüş ve vatandaşlarımızın arsalarının tapularını almalarının önü açılmış olacaktır "

Erdinç, kanun teklifinin ilgili komisyonda görüşüldükten sonra TBMM Genel Kuruluna sevk edileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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