AK Parti'li Elvan: Hangi Oyunu Oynadılarsa Başaramadılar

MERSİN'de partililer ve kent sakinleriyle bayramlaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Bugüne kadar ülkemiz üzerinde hangi oyunu oynadılarsa bunların hiçbirini başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Yeter ki birliğimiz devam etsin" dedi.

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Elvan, partisinin İl Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Partililer ve kent sakinleriyle bayramlaşan Elvan, daha sonra konuşma yaptı. Türkiye'nin güçlendikçe ve büyüdükçe saldırıların hedefi olduğunu belirten Elvan, "Türkiye'ye karşı mücadele daha da çetin bir hal alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, kararlılığı, azmi ve Cumhurbaşkanı'mız ile AK Parti hükümetlerine verilen desteklerle bugüne kadar önümüze konulan tüm engelleri Allah'ın izniyle aştık, bundan sonra da aşacağız. En ufak bir kaygınız olmasın. Bugüne kadar ülkemiz üzerinde hangi oyunu oynadılarsa bunların hiçbirini başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşlik anlayışımız devam etsin" diye konuştu.

Konuşmasının ardından milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ile Hacı Özkan ve partinin il yönetimiyle birlikte Mersinlilerin Kurban Bayramı'nı tebrik eden AK Parti'li Elvan, Mersin Şehitliği'ni de ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı. - Mersin