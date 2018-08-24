AK Parti'li Elvan: Atatürk Üzerinden Kimse Siyaset Yapmaya Kalkmasın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde yapılan stada verilecek isimle ilgili "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden kimse, siyaset yapmaya kalkmasın. Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetimizin kurucusudur" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, Ermenek Belediyesi'nce düzenlenen 'Ermenek 23'üncü Taşeli Kültür ve Sıla Festivali'ne katıldı. Burada konuşan Elvan, ilçeye yapılan yeni stada 'Atatürk' ismi verilmek istenirken, kendi adının verileceği yönünde çıkan haberlere ilişkin şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden kimse, siyaset yapmaya kalkmasın. Hele hele gecesini gündüzüne katan Sayın Ermenek Belediye Başkanımızı, Sayın Sözkesen'i, kimse yıpratmaya kalkmasın. Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetimizin kurucusudur. Büyük bir mücadele vermiştir. Açıkçası bu hadiseye çok üzüldüm. Bizim isimle bu tür şeylerde gözümüz olmaz; ama Ermenekli kardeşlerimiz böyle bir düşünce içine girmişler ve böyle bir öneri geliştirmiştirler. Ben de bu haberi duyunca stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olarak verilmesini Sayın Belediye Başkanımızdan rica ettim. Biz hizmet için buradayız. Sizlerin hizmetkarı olmak için buradayız. Bugüne kadar sizlerin hizmetkarı olduk ve hizmetkarı olmaya devam edeceğiz." - Karaman