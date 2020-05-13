AK Parti'li Elitaş, koranavirüsten evde kalarak korunuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Elitaş, koranavirüsten evde kalarak korunuyor

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, koronavirüs salgını sürecinde kendisini Ankara'daki evine kapattı.

AK Parti'li Elitaş, koranavirüsten evde kalarak korunuyor
13.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:39

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, koronavirüs salgını sürecinde kendisini Ankara'daki evine kapattı. Evde bahçe işleriyle ilgilenip, küçük oğluyla oyun oynayan ve yemek yapan Elitaş, bu süreçte seçim bölgesi ile irtibatı video konferans yöntemi ile sürdürdüğünü söyledi.

AK Partili Elitaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında bulunduğu Ankara'daki evinin kapılarını DHA'ya açtı. Evde eşi ve 4 çocuğundan en küçüğü Furkan (12) ile birlikte kalan Elitaş, zamanını genellikle oğlu ile geçiriyor. Evde yemek yapıp, bahçe işleriyle uğraşan Elitaş, oğlu Furkan ile kitap okuyor. Elitaş, salgın ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kurallara uymanın bir mecburiyet olduğunu söyledi. Elitaş, "Sosyal mesafeye, toplumun önderi olan, toplumda örnek olarak alınan kişiler olarak baktığım da, uymak mecburiyetinde olduğumuzu hissediyoruz. Aynı şeyi evimizde de yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

'SİYASETÇİ OLARAK BU DURUMA ALIŞAMADIK'Elitaş, bu süreçte seçmenlerle ve seçim bölgesi ile irtibatı video konferans yöntemi ile sürdürdüğünü, bir siyasetçi olarak bu duruma alışamadığını kaydetti. Elitaş, "Biz siyasetçiler yüz yüze görüşmede başarılıyız. AK Partililerin bir özelliği var, bu Sayın Cumhurbaşkanımızda da büyük bir özelliktir. İnsanlarla karşı karşıya gelerek dokunarak, yakınlaşarak siyaset yapma özelliğimiz bizim çok ön planda. Belki alışınca değişecek; ama o interaktif görüntülü programlara adaptasyon zor bir şey. Ayak uydurmamız zor" diye konuştu.'TORUNUMA İSİM KOYMAK İÇİN GİTTİM'Büyükşehirlere konulan giriş çıkış yasağını hatırlatan Elitaş, vekillere bu yasağın uygulanmadığını; ancak örnek olmak adına seçim bölgesine gitmediğini söyledi. Elitaş, yeni doğan torununa isim koymak için bir kez Ankara dışına çıktığını anlatarak, "Kendimizle baş başa kaldık, doğayla baş başa kaldık. Bu ortamın bir nimet olduğunu gördük. Paylaşmayı gördük. Toplumsal saygıyı öğrendik. Benim sağlığımın başkasının sağlığına zarar vermemesi için alınması gereken tedbirleri öğrendik. İnsanlar uzak mesafede oturuyor. Türk toplumunun en büyük özelliklerinden biri, sarılarak, tokalaşarak sevgisini gösteriyor. Artık daha dikkat ediyorlar" dedi.'YEMEK YAPIYORUM, KİTAP OKUYORUM'Elitaş, bu süreçte bahçe işleriyle uğraştığını anlatarak, "Bahçenin içine giriyorum, çim biçiyorum, oğlum bana yardım ediyor, yemek yapıyorum, çok güzel yemek yapıyorum, bütün yemeklerden anlarım. Furkan iyi bir gurmedir. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bu süreçte elimizi 20 saniye yıkama alışkanlığı kazandık. Daha önce bu süreye dikkat etmezdik. Sarılma alışkanlığımız ortadan kalktı. Tokalaşma da kalkacak gibi artık. Bizim sağlığımızdan öte başkalarının da sağlıklarının çok önemli olduğunu öğrendik. Bir çoğumuz bu hastalığı geçirdik diye düşünüyorum. Çok önemli değişiklikler oldu hayatımızda. İlişkilerimizin daha kontrollü olması ortaya çıktı. Temizlik ön plana çıkmaya başladı. Hayatımızda önemli değişiklikler olacak gibi bu süreçte" diye konuştu. 

 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

Haberler

Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti Haber
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti Haber
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz Haber
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için 'Kesin korunacak' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için "Kesin korunacak" talimatı
Meclis Başkanı Şentop'tan, 'AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?' sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir şey yok
Meclis Başkanı Şentop'tan, "AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?" sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir...
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Son Dakika: Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Son Dakika: Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için kendisine yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için kendisine yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sinem Kobal Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Falcao Metin Oktay Caner Erkin Fatih Terim Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: AK Parti'li Elitaş, koranavirüsten evde kalarak korunuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 12:03:29. #1.14#
title