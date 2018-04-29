AK Parti'li Elitaş: CHP Kapısına 'kiralık Vekil' Yazısı Astı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin seçime katılması için İYİ Parti'ye 15 milletvekili vermesini eliştirdi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 'kiralık vekiller' görüldüğünü söyleyen Elitaş, "Görürsünüz, 'düğün için masa- sandalye kiraya verilir' yazısı asılır. CHP de kapısına 'kiralık vekil' yazısı astı. Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilini kiralayan bir genel başkan olarak tarihe geçti" dedi.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesinin kent ormanına ağaç dikme etkinliğine katılan Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye 16 yıldır hizmet eden partisinin bugüne kadar seçime girdiği 12 sandıktan başarıyla çıktığını söyledi. Yurt içinde ve yurt dışında mihrakların Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'ı saf dışı bırakmanın peşinde olduğunu ifade eden Elitaş, şöyle konuştu:

"24 Haziran önümüzde iki oy pusulası gelecek. Oy pusulalarını aynı zarfa koyacağız. 2002 yılında bugüne kadar tek başına iktidar olarak bahşettiğiniz iktidar, 12 sandıkta da başarı ile çıktı. Bizim adayımız bellidir. Dış güçlerin amacı güçsüz Türkiye'yi ortaya koymaktır. Bunu için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı saf dışı bırakmaktır. Şimdi de çatı adaylar kurarak Recep Tayyip Erdoğan 'nın önünü kesmeye çalışmaktalar. Biz, Fırat Kalkanı, Afrin harekatını o ülkelerde kurgulanan terörist devletlerin oluşmasına engel olmak için yaptık. Güçlü Türkiye'nin ortaya çıkmasıyla birlikte Kandil'in başını eziyoruz."

'KILIÇDAROĞLU, PARTİSİNİ KİRALAYAN BAŞKAN OLARAK TARİHE GEÇECEK'

CHP'nin İYİ Parti'ye 15 milletvekili vermesini de değerlendiren Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öylesine fitne, ahlak dışı etiket görüyoruz ki; Güneş Motel hadisesi ortaya çıkmıştır. 'Fırıldak Kubi' diye adam vardı. Günde 3 parti değiştirirdi. Demokrasi havarisi CHP Genel Başkanı talimat veriyor, vekiller kiraya gidiyor. Cumhuriyet tarihinde Fırıldak Kubiler görüldü. İlk defa kiralık milletvekili gördük. Görürsünüz, 'düğün için masa- sandalye kiraya verilir' yazısı asılır. CHP de kapısına 'kiralık vekil' yazısı astı. Kiralık milletvekilleri siyaset literatürüne adlarını yazdırırken, Kılıçdaroğlu partisini kiralayan genel başkan olarak tarihe geçecek. Biz MHP ile Cumhur ittifakı kurduk. Önümüzdeki günlerde de BBP Mustafa Desteci açıklamasıyla Cumhur ittifakını destekleyeceklerini söyledi. 24 Haziran'da Türkiye'nin bekası, hainlerin bölme gayretlerinin önüne geçmek için sandık başına gitmenizi ve Cumhur ittifakını desteklemenizi rica ediyorum "

- Kayseri