AK Parti'li Ekinci, Sivas olaylarında hedefin, Anadolu'nun bir arada yaşama dokusunu bozmak olduğunu söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Ekinci, Sivas olaylarında hedefin, Anadolu'nun bir arada yaşama dokusunu bozmak olduğunu söyledi

AK Parti'li Ekinci, Sivas olaylarında hedefin, Anadolu'nun bir arada yaşama dokusunu bozmak olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas olaylarının üzerinden 28 yıl geçtiğini, burada hedefin, bir arada yaşama dokusunu bozmak olduğunu belirtti.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas olaylarının üzerinden 28 yıl geçtiğini, burada hedefin, bir arada yaşama dokusunu bozmak olduğunu belirtti.

Ekinci, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ın tarihi birikimiyle bir kültür şehri olduğunu, 2 Temmuz 1993 yılında yaşanan üzücü olayın asla bu kadim şehrin insanlarına mal edilemeyeceğini söyledi.

Sivas olaylarının, tüm kesimlerin üzerinde ittifak ettiği şekliyle karanlık birtakım odakların planlı provokasyonlarından başka bir şey olmadığını vurgulayan Ekinci, "Yaşananlar için komplo teorilerine gerek yoktur ki zira her şey ortadadır. Bu olaylarda hedef, Türkiye'nin iç barışıydı. Anadolu'nun bir arada yaşama dokusunu bozmaktı. Karanlık mihraklar, tırnağı etten ayırmak istediler. Farklılıklarımızı istismar etmek suretiyle yüzlerce yıllık kardeşliğimizi kanla, gözyaşıyla sınamak istediler. O günden bugüne tam 28 yıl geçti." dedi.

Ekinci, Anadolu'nun, keder ve kader birliğinin adı olduğunu, bu topraklarda birlikte yaşama modelinin en güzel örneğinin Sivas olduğunu ifade etti.

Bu birlikteliğin bozulmasını Kahramanmaraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gezi olaylarında ve son olarak 15 Temmuz'da sınadıklarının altını çizen Ekinci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başaramadılar, başaramayacaklar çünkü bu milletin hamurunu Hz. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi isimler yoğurmuştur. Bu hamuru ayrıştırmaya hiçbir karanlık odağın gücü yetmez. Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm renklerimizle bir bütünüz. Anadolu'nun özeti de Türkiye'nin özeti de budur. Hiçbir güç, hiçbir acı, birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır. Bu olayı hatırladıkça daima kardeşliğimizi hatırlayacağız. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi daima bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Madımak olaylarını yaşatanlara vereceğimiz en güzel cevap budur. Tekraren bu elim olayda ve 5 Temmuz Başbağlar katliamında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de (4)
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de (4)
Hayvanların Korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de (3)
Hayvanların Korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de (3)
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Şevval Şahin Kenan Doğulu
Spor Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Gedson Fernandes Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'li Ekinci, Sivas olaylarında hedefin, Anadolu'nun bir arada yaşama dokusunu bozmak olduğunu söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 18:35:52. #1.15#

title