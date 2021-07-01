AK Parti'li Ekinci, Sivas olaylarında hedefin, Anadolu'nun bir arada yaşama dokusunu bozmak olduğunu söyledi

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas olaylarının üzerinden 28 yıl geçtiğini, burada hedefin, bir arada yaşama dokusunu bozmak olduğunu belirtti.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas olaylarının üzerinden 28 yıl geçtiğini, burada hedefin, bir arada yaşama dokusunu bozmak olduğunu belirtti.

Ekinci, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ın tarihi birikimiyle bir kültür şehri olduğunu, 2 Temmuz 1993 yılında yaşanan üzücü olayın asla bu kadim şehrin insanlarına mal edilemeyeceğini söyledi.

Sivas olaylarının, tüm kesimlerin üzerinde ittifak ettiği şekliyle karanlık birtakım odakların planlı provokasyonlarından başka bir şey olmadığını vurgulayan Ekinci, "Yaşananlar için komplo teorilerine gerek yoktur ki zira her şey ortadadır. Bu olaylarda hedef, Türkiye'nin iç barışıydı. Anadolu'nun bir arada yaşama dokusunu bozmaktı. Karanlık mihraklar, tırnağı etten ayırmak istediler. Farklılıklarımızı istismar etmek suretiyle yüzlerce yıllık kardeşliğimizi kanla, gözyaşıyla sınamak istediler. O günden bugüne tam 28 yıl geçti." dedi.

Ekinci, Anadolu'nun, keder ve kader birliğinin adı olduğunu, bu topraklarda birlikte yaşama modelinin en güzel örneğinin Sivas olduğunu ifade etti.

Bu birlikteliğin bozulmasını Kahramanmaraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gezi olaylarında ve son olarak 15 Temmuz'da sınadıklarının altını çizen Ekinci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başaramadılar, başaramayacaklar çünkü bu milletin hamurunu Hz. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi isimler yoğurmuştur. Bu hamuru ayrıştırmaya hiçbir karanlık odağın gücü yetmez. Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm renklerimizle bir bütünüz. Anadolu'nun özeti de Türkiye'nin özeti de budur. Hiçbir güç, hiçbir acı, birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır. Bu olayı hatırladıkça daima kardeşliğimizi hatırlayacağız. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi daima bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Madımak olaylarını yaşatanlara vereceğimiz en güzel cevap budur. Tekraren bu elim olayda ve 5 Temmuz Başbağlar katliamında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen