AK Parti'li Durmuşoğlu ve Taşkın'dan 15 Temmuz açıklaması
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AK Parti'li Durmuşoğlu ve Taşkın'dan 15 Temmuz açıklaması

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimini Gazi Meclis çatısı altında bizzat yaşadığını belirterek, "Egemenliğimize ve o özgürlüğümüze pranga vurulamayacağını, darbecilerin ve cuntacıların bu ülkede asla söz sahibi olamayacağını tüm dünyaya gösterdik.

AK Parti'li Durmuşoğlu ve Taşkın'dan 15 Temmuz açıklaması
14.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:07

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimini Gazi Meclis çatısı altında bizzat yaşadığını belirterek, "Egemenliğimize ve o özgürlüğümüze pranga vurulamayacağını, darbecilerin ve cuntacıların bu ülkede asla söz sahibi olamayacağını tüm dünyaya gösterdik." dedi.

Durmuşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik açıklamalarda bulundu.

O gece, ülkenin istikbalini ve istiklalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşına dikilen kahraman milletin, hain terör örgütü FETÖ'nün "sözde darbe girişimini" engelleyerek, ikinci kurtuluş mücadelesini verdiğini ifade eden Durmuşoğlu, Türkiye'nin, en karanlık, en uzun gecesini aydınlık bir sabaha ve millet destanına dönüştürmesinin üzerinden 4 yıl geçtiğini belirtti.

Durmuşoğlu, "O geceyi Gazi Meclisimiz çatısı altında bizzat yaşayan birisi olarak egemenliğimize ve o özgürlüğümüze pranga vurulamayacağını, darbecilerin ve cuntacıların bu ülkede asla söz sahibi olamayacağını tüm dünyaya gösterdik. Bugün huzurlu bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu, 251 şehidimiz ve 2 bin 194 gazimize borçluyuz." diye konuştu.

AK Parti'li Durmuşoğlu, 15 Temmuz'da "kaybedenlerin", aziz milletin sarsılmaz inancı ve çelikten iradesi karşısında pes etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Bunu asla unutamayacaklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tanka, tüfeğe, uçağa karşı eşsiz bir direniş gösteren ve büyük bir zafer kazanan aziz milletimiz de o karanlık geceyi unutmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitleri rahmetle yad eden, gazilere sağlıklı ve uzun ömür dileyen Durmuşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı.

"Canlarımız pahasına müsaade etmemiştik"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz'un, FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı milletin destanının yazılışının 4. yılı olduğunu belirtti.

O gece, Gazi Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı Genelkurmay ve Emniyet gibi birçok stratejik binanın FETÖ'cü hainler tarafından vurulduğunu ve işgal edilmek istendiğini hatırlatan Taşkın, "Bu kalleş darbeye karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletvekilleri olarak bizler TBMM'de; aziz milletimiz meydanlarda tanka, tüfeğe karşı iman göğsünü siper ederek, canlarımız pahasına müsaade etmemiştik. 15 Temmuz'un 4. yılında şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla suladığı bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti'li Taşkın, eşsiz zaferin kalıcı olması için, aradan geçen 4 yıla rağmen FETÖ'ye yönelik mücadelenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde her alanda kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, "15 Temmuz bize göstermiştir ki bu coğrafyada var olabilmek için devlet ve millet olarak güçlü olmak, 83 milyon bir ve beraber olmak zorundayız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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