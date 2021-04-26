AK Parti'li Durmuşoğlu'ndan, HDP'nin 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına tepki Açıklaması
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AK Parti'li Durmuşoğlu'ndan, HDP'nin 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına tepki Açıklaması

AK Parti'li Durmuşoğlu'ndan, HDP'nin 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, HDP'nin, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Siz, önce sırtınızı dayadığınız PKK ve ASALA terör örgütü utancıyla yüzleşin.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, HDP'nin, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Siz, önce sırtınızı dayadığınız PKK ve ASALA terör örgütü utancıyla yüzleşin." dedi.

Durmuşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını kınayarak, tarihi kirli soykırım ve katliamlarla dolu olanların, Türk milletinin tarihini ve şahsiyetini karalamaya güçlerinin yetmeyeceğini söyledi.

ABD'nin önce, dünya tarihinde insanlığa karşı işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini ifade eden Durmuşoğlu, Biden'ın iddiasının, kendileri için yok hükmünde olduğunu belirtti.

Durmuşoğlu, "Ermeni lobisine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Afrika'da milyonları nasıl yok ettiklerini, Hiroşima ve Nagasaki'ye attıkları atom bombasıyla kadın, çocuk demeden kuruttukları nesilleri, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları hatırlatırız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden'ın, adil olmayan bir tutum sergilediğini kaydeden Durmuşoğlu, Türkiye'nin, hiçbir tarihi gerçeklikle yüzleşmekten kaçınmadığının altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin, yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyeceğini vurgulayan Durmuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda gereğini yapacağını dile getirdi.

HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan 1915 olaylarına ilişkin paylaşımı hatırlatan Durmuşoğlu, "Siz, önce sırtınızı dayadığınız PKK ve ASALA terör örgütü utancıyla yüzleşin. Katliamlarınızla yüzleşin. Alçaklığınızla, hainliğinizle ve kalleşliğinizle yüzleşin. Ondan sonra da eğer yüzünüz varsa ahkam kesmeye kalkın." diye konuştu.

Durmuşoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 1915 olaylarına ilişkin sosyal medyadaki paylaşımını ise "Kaftancıoğlu'nun hala görevine devam etmesi ve partisinin bu konudaki sessizliği akıl alır gibi değil." sözleriyle değerlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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