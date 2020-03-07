AK Parti'li Durmuşoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

07.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:40

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durmuşoğlu, mesajında Anadolu kadınının, adını dünya tarihine kahramanlığı, cesareti ve fedakarlığıyla yazdırdığını belirtti.

Kadınların, Türkiye'nin ekonomisi, siyaseti, sosyal hayatı ve demokrasisinde önemli katkısı bulunduğunu bildiren Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz. Cinsiyetler arası adaleti şiar edinen bir dinin mensupları olarak kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz. Emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."

Kaynak: AA