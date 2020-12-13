AK Parti'li Durmuşoğlu Genel Kurul'da söz aldı
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AK Parti'li Durmuşoğlu Genel Kurul'da söz aldı

13.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:47
AK Parti'li Durmuşoğlu Genel Kurul'da söz aldı

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "Osmaniye ilimizde daha önceki yıllardan başlayıp 2002 yılı sonuna kadar toplam 106 kilometre bölünmüş yol tamamlanmışken, 2003-2020 yılları arasında yüzde 46 artışla 49 kilometre bölünmüş yol yapılmıştır" dedi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "Osmaniye ilimizde daha önceki yıllardan başlayıp 2002 yılı sonuna kadar toplam 106 kilometre bölünmüş yol tamamlanmışken, 2003-2020 yılları arasında yüzde 46 artışla 49 kilometre bölünmüş yol yapılmıştır" dedi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında AK Parti grubu adına söz aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak konuşan Durmuşoğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen dev projelerle bölgesinde güçlü, uluslararası alanda da ses getiren bir ülke konumuna geldiğini belirtti.

2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesi ile beraber birçok alanda olduğu gibi karayollarında da cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım seferberliğinin başlatıldığını bildiren Durmuşoğlu, "Yol Medeniyettir" düsturuyla Anadolu'nun dört bir yanının artık ulaşılmaz olmaktan çıktığını kaydederek, devreye alınan otoyol projeleri ile Türkiye'nin konforlu, güvenli, tasarruf sağlayan ve zamanı kısaltan yollara kavuştuğunu bildirdi.

18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye genelinde yapılan karayolu çalışmalarına değinen Durmuşoğlu, "Ülkemizde bölünmüş yollarla birbirine bağlı il sayısı; 6'dan 77'ye, bölünmüş yol uzunluğu; 6 bin 101 kilometreden 27 bin 859 kilometreye, otoyol uzunluğu 1714 kilometreden 3 bin 325 kilometreye ulaştırıldı. Tünel uzunluğu 50 kilometreden 10 kattan fazla artış sağlanarak 554 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğu ise 311 kilometreden 681 kilometreye çıkartıldı. Herkesin imkansız olarak gördüğü mega projeler hayata geçirildi" ifadelerini kullandı.

Durmuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı bitmiş ve devam eden otoyol, köprü, tünellerden bahsederek, önemli projelerin hayat geçirildiğini vurguladı.

Osmaniye'de yapılan karayolları yatırımlarına da değinen Durmuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Osmaniye ilimizde daha önceki yıllardan başlayıp 2002 yılı sonuna kadar toplam 106 kilometre bölünmüş yol tamamlanmışken, 2003-2020 yılları arasında yüzde 46 artışla 49 kilometre bölünmüş yol yapılmıştır. 'Yol medeniyettir' sloganının yanına Osmaniye'de bir de 'yol berekettir' sloganını eklemiş durumdayız. Zira yapılan bu yolların da katkısıyla, Çukurova'nın parlayan yıldızı, yiğitler diyarı Osmaniye ilimizin son yıllarda göstermiş olduğu ihracat performansı rekor düzeyde artmıştır. Bu başarılı ihracat performansını devam ettirmek, daha fazla yatırımcının bölgeye gelmesini sağlamak amacıyla lojistik ağın önemi her geçen gün daha çok önem kazanmıştır. Bu kapsamda da 9 adet yol yapım ve onarım projesi devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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