AK Parti'li Demir: "Kılıçdaroğlu, çocuklarımızın geleceğini kirli siyasete alet etmiştir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Demir: "Kılıçdaroğlu, çocuklarımızın geleceğini kirli siyasete alet etmiştir"

AK Parti'li Demir: 'Kılıçdaroğlu, çocuklarımızın geleceğini kirli siyasete alet etmiştir'
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YKS öncesinde yaptığı açıklamalara ilişkin,"Kılıçdaroğlu, gözümüzden sakındığımız çocuklarımızın geleceğini kirli siyasete alet etmiştir.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YKS öncesinde yaptığı açıklamalara ilişkin,"Kılıçdaroğlu, gözümüzden sakındığımız çocuklarımızın geleceğini kirli siyasete alet etmiştir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, birçok ülkenin kendi arasında yaptığı öğrenci değişim programlarından birisi olan Türkiye ile Katar arasındaki askeri, tıp fakültesi, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinin değişim programını provoke ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, 2 milyon 600 bin öğrencinin YKS öncesinde psikolojisiyle oynayarak bu provokeyi gerçekleştirdiğini ifade eden Demir, "Sayın Kılıçdaroğlu, 2 milyon 600 bin öğrencinin yanında aileleri de provoke etmiş, milyonlarca öğrencinin emekleriyle oynamıştır. Kılıçdaroğlu, gözümüzden sakındığımız çocuklarımızın geleceğini kirli siyasete alet etmiştir. Bu durum akıllı gençliğimiz tarafından göz ardı edilmeyecektir." diye konuştu.

Mustafa Demir, haberi yapan sitenin, sonrasında haberin yalan olduğunu belirtmesine rağmen CHP yöneticilerinin yalan beyan ısrarlarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Şaşırdım
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Şaşırdım
CHP'de yeni parti içi muhalefet dalgası! Eleştirileri sıralayıp pazartesi toplanma kararı aldılar
CHP'de yeni parti içi muhalefet dalgası! Eleştirileri sıralayıp pazartesi toplanma kararı aldılar

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Emre Kocadağ Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'li Demir: "Kılıçdaroğlu, çocuklarımızın geleceğini kirli siyasete alet etmiştir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 19:22:08. #1.15#

title