AK Parti'li Demir: "İstanbul'u hiçbir zaman yalnız bırakmadık"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde (İBB) AK Parti ve MHP'li üyelerin teklif kararının kabul edilmesiyle 66 bin servis aracının toplu taşımaya katılacağını belirterek, "İstanbul'u hiçbir zaman yalnız bırakmadık.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde (İBB) AK Parti ve MHP'li üyelerin teklif kararının kabul edilmesiyle 66 bin servis aracının toplu taşımaya katılacağını belirterek, "İstanbul'u hiçbir zaman yalnız bırakmadık." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs 1960 darbesi ile sonraki süreçte yaşanan darbe ve darbe girişimlerinin milleti yok saymak olduğunu dile getirerek, 27 Mayıs'ı lanetlediğini söyledi.

O dönemi yaşayanların Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamını içlerine sindiremediğini anlatan Demir, bu idamları onaylayanlara ve altyapısını oluşturanlara 61 yıldır lanet edilmeye devam edildiğini aktardı.

Demir, İBB Meclisinde AK Parti ve MHP'nin, İETT'nin 31 Ağustos 2021'e kadar ilave 250 yeni hat oluşturması ve 66 bin servis aracının da sözleşme imzalanarak toplu taşımaya katılması için verdiği teklif kararının, mecliste oy çokluğu ile kabul edilmesine de değindi.

Salgın döneminde büyük sıkıntılar yaşayan servisçilerin bu sıkıntılarını bir nebze de olsa bertaraf edebilmek için verilen teklif kararın kabul edilmesinin önemli olduğuna işaret eden Demir, bu kararın CHP ve İYİ Parti'li üyelerin karşı oylarına rağmen alındığını söyledi.

Demir, CHP ve İYİ Parti'nin ret oylarına rağmen kabul edilen kararla hizmet sektörlerinin en önemli unsurlarından olan servis araçlarının ağustos sonuna kadar toplu taşıma sistemine entegre olacaklarını, bunun için de İBB ile sözleşme yapma hakkına kavuştuklarını, ayrıca İETT'nin 250 ek hat hakkı kazandığını anlattı.

İstanbul'un yönetilemediğine şahit olduklarını dile getiren Demir, "İstanbul'u hiçbir zaman yalnız bırakmadık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı