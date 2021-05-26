AK Parti'li Demir'den İstanbul Büyükşehir Belediyesine park alanına inşaat tepkisi

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin park alanını imara açmasına tepki göstererek "Geçmişte bir ağaç için yapmadıklarını bırakmayan o arkadaşlarımız parkın inşaat uğruna yok edilmesi söz konusu olduğunda neredeler?

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin park alanını imara açmasına tepki göstererek "Geçmişte bir ağaç için yapmadıklarını bırakmayan o arkadaşlarımız parkın inşaat uğruna yok edilmesi söz konusu olduğunda neredeler?" diye sordu.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'ndeki bir temel atma töreninde vatandaşlarca protesto edildiğini, protesto sebebinin ise depreme dayanıklı binalar yapma bahanesiyle park alanının imara açılması olduğunu söyledi.

Mahalle sakinlerinin, parkın inşaat alanına dönüşmesinin önüne geçmek adına Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istediğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Vatandaş derdini anlatmak isterken Belediye Başkanı hızla oradan uzaklaşmış, bu sırada vatandaşlar kazaya uğramışlardır. Vatandaşlar arasındaki bir hanımefendinin kolu kırıldı, ağzı burnu kanlar içerisinde hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı. Her defasında 16 milyonun belediye başkanı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanının, vatandaşın iki dakikalık dertlerini anlatma adına taleplerini karşılamadıklarını görüyoruz. Bahsi geçen park, insanların yoğun İstanbul şartlarında nefes aldıkları bir yer. Bu parkın yerine site yapılmaya çalışılıyor. Nerede şimdi çevre dostu arkadaşlar? Geçmişte bir ağaç için yapmadıklarını bırakmayan o arkadaşlarımız parkın inşaat uğruna yok edilmesi söz konusu olduğunda neredeler? Söz konusu AK Parti'nin icraatları olunca bütün bahaneleri öne sürüp bundan geri durmayan arkadaşlar, çevreciler, doğa dostlarına sesleniyoruz."

Demir, İstanbul trafiğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, salgın şartlarının bitmesi sonrasında İstanbul'da bir yerden başka bir yere gitmenin mümkün olamayacağını şuan gördüklerini ifade etti.

Tarihinde ilk defa yasal borçlanma limitini dolduran bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görüldüğünü vurgulayan Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son iki yıllık dönemde 43 milyar lira borçlandığını, oluşturulan bütçelerinin yüzde 90'ının da merkezi hükümetin topladığı vergilerden oluştuğunu görüyoruz. CHP yönetiminin İstanbul'a en az zarar vermesinin yollarını arıyoruz. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Gerek merkezi hükümetin ilgili bakanlıkları gerekse yerelde AK Parti belediyelerinin olağanüstü gayretleriyle zaman zaman Büyükşehir Belediyesinin görevi olan temizlik başta olmak üzere altyapıyla ilgili bütün çalışmaları bizim belediyelerimiz vatandaşa fark ettirmeden yapmaktadırlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen