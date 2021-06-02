AK Parti'li Demir: "CHP'li belediyeler, tarihin malzemesi bile olamıyor"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, "Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeler tarih yazmıyor, tarihin malzemesi bile olamıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, "Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeler tarih yazmıyor, tarihin malzemesi bile olamıyor." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti döneminde, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm projesine göre, 4 bin 550 metrekare yeşil alanın muhafaza edilerek, bölgede 412 konut yapılacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yeni yönetiminin, insanların taleplerini göz ardı ederek 412 konutu, 650 konuta çıkardığını dile getiren Demir, "Orada içinde yüzlerce ağacın bulunduğu park, 'kentsel dönüşüm' adı altında bir rant projesine döndürüldü ve bu yeşil alan imara açıldı." diye konuştu.

Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir grup mahalleli tarafından protesto edildiği Yeşilpınar Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştüğünü anımsatan Demir, şunları kaydetti:

"Kadınların, oturup nöbet tuttukları, 'Parkımızı istiyoruz. Parkımızdan elinizi çekin' diye haykırdıkları parktaydım. Basında da gündeme gelen, İBB Başkanı'nın ziyareti sırasında araçların çarptığı, ağzının yüzünün kanadığı, kolunun iki tarafından kırıldığı Ayşe Topçu Hanımefendi'yi, evinde ziyarete gittim. CHP'nin trolleri, Ayşe Topçu Hanımefendi'yi ağza alınmayacak sözlerle izam ederek kendisine, 'Orada oturmuyor', 'AK Parti'li bir trol', 'provokatör' dediler. Ayşe Hanım'ın evi, parkın hemen bitişiğinde. Park ile evi arasında yalnızca bir yol var. Ayşe Hanım, kendi ifadesiyle 'Benim derdim AK Parti-CHP değil, ben parkımın peşindeyim.' diyen, son derece bilinçli ve aklı başında bir vatandaşımız. Ayşe Hanım'ı, bu haklı mücadelesinde destekliyoruz. Oradaki vatandaşlarımız da müsterih olsun."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Belediyelerimiz tarih yazıyor." sözünü hatırlatan Demir, "Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeler tarih yazmıyor, tarihin malzemesi bile olamıyor. Sizin belediyeler boş, tembel ve hikaye çıktı. Sizin belediyelerin, milletin hafızasındaki yerini söyleyeyim; alkollüyken, araç kullanamayacak durumdayken, araçlarıyla kadınlara çarpıp kaçan, temel atma törenine geldiği alanda, haklarını korumak için gelen kadınlara çarpıp kaçan olarak anılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu