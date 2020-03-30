AK Parti'li Demir: "Arıcılara haftada iki gün kovan izni tanındı" AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan arıcılıkla uğraşanlara haftada iki gün kovanlarıyla ilgilenebilme hakkı tanındığını bildirdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan arıcılıkla uğraşanlara haftada iki gün kovanlarıyla ilgilenebilme hakkı tanındığını bildirdi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, dünya çam balı üretiminde lider olan Muğla'da arıcıların sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mağduriyet yaşamaması için meslek kuruluşlarından yoğun talepler geldiğini, bu taleplerin girişimleriyle ilgili bakanlıklara iletildiğini kaydetti.

Sorunun hem toplumu tehlikeye düşürmeyecek hem de üretimi aksatmayacak biçimde çözülmesini talep ettiklerini aktaran Demir, "İçişleri Bakanlığımıza, yoğun olarak Muğla'da gerçekleştirilen arıcılık faaliyetinden yaklaşık 6 bin ailenin geçimini sağladığını ilettik. Arıcılık faaliyetini yapan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan arıcılarımızın mağdur edilmemesi talebimiz, arıcının Çiftçi Kayıt Sistemi'ne bağlı bulunması ve gerekli önlemlerin alınması kaydıyla haftada iki gün olmak kaydıyla uygun görüldü. Buna göre, haftada iki gün gerekli önlemleri alan bu durumdaki arıcılarımız kaymakamlık onayıyla kovanlarına gidebilecek." ifadelerini kullandı.

Bu kararın İçişleri Bakanlığınca, Muğla Valiliği ile birlikte arıcılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı diğer illerin "Pandemi Kurulları"na da aktarıldığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Salgının durdurulması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı öncelikli olmak üzere üst düzey bir çaba sarf ediliyor. Dünya çam balı üretiminde Muğla ilimiz birinci sırada. Yüzlerce aile bu alandan geçimlerini sağlıyor ve arı kovanları genellikle kırsal alanlarda. Salgınla mücadele ederken, hayvan kayıplarımızın olmamasının yanı sıra ekonomik hayatın sürdürülebilirliği de son derece önem arz ediyor. İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy'la gece geç saatlerde yaptığımız görüşmelerle ilimizdeki arıcıların durumlarını aktardık. Bakanlığımız, çok hızlı bir görüş oluşturarak kararları pandemi kurullarına yaydı. İçişleri Bakanlığımız yetkililerine bu hızlı çözüm için teşekkür ediyor, arıcılarımızın da bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum."

Demir, salgınla mücadele için mecbur kalınmadıkça evden dışarı çıkılmaması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: AA