AK Parti'li Demir: "Arıcılara haftada iki gün kovan izni tanındı"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› AK Parti'li Demir: "Arıcılara haftada iki gün kovan izni tanındı" - Haberler
AK Parti, Muğla, Güncel

AK Parti'li Demir: "Arıcılara haftada iki gün kovan izni tanındı"

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan arıcılıkla uğraşanlara haftada iki gün kovanlarıyla ilgilenebilme hakkı tanındığını bildirdi.

30.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:26
AK Parti'li Demir:

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan arıcılıkla uğraşanlara haftada iki gün kovanlarıyla ilgilenebilme hakkı tanındığını bildirdi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, dünya çam balı üretiminde lider olan Muğla'da arıcıların sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mağduriyet yaşamaması için meslek kuruluşlarından yoğun talepler geldiğini, bu taleplerin girişimleriyle ilgili bakanlıklara iletildiğini kaydetti.

Sorunun hem toplumu tehlikeye düşürmeyecek hem de üretimi aksatmayacak biçimde çözülmesini talep ettiklerini aktaran Demir, "İçişleri Bakanlığımıza, yoğun olarak Muğla'da gerçekleştirilen arıcılık faaliyetinden yaklaşık 6 bin ailenin geçimini sağladığını ilettik. Arıcılık faaliyetini yapan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan arıcılarımızın mağdur edilmemesi talebimiz, arıcının Çiftçi Kayıt Sistemi'ne bağlı bulunması ve gerekli önlemlerin alınması kaydıyla haftada iki gün olmak kaydıyla uygun görüldü. Buna göre, haftada iki gün gerekli önlemleri alan bu durumdaki arıcılarımız kaymakamlık onayıyla kovanlarına gidebilecek." ifadelerini kullandı.

Bu kararın İçişleri Bakanlığınca, Muğla Valiliği ile birlikte arıcılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı diğer illerin "Pandemi Kurulları"na da aktarıldığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Salgının durdurulması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı öncelikli olmak üzere üst düzey bir çaba sarf ediliyor. Dünya çam balı üretiminde Muğla ilimiz birinci sırada. Yüzlerce aile bu alandan geçimlerini sağlıyor ve arı kovanları genellikle kırsal alanlarda. Salgınla mücadele ederken, hayvan kayıplarımızın olmamasının yanı sıra ekonomik hayatın sürdürülebilirliği de son derece önem arz ediyor. İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy'la gece geç saatlerde yaptığımız görüşmelerle ilimizdeki arıcıların durumlarını aktardık. Bakanlığımız, çok hızlı bir görüş oluşturarak kararları pandemi kurullarına yaydı. İçişleri Bakanlığımız yetkililerine bu hızlı çözüm için teşekkür ediyor, arıcılarımızın da bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum."

Demir, salgınla mücadele için mecbur kalınmadıkça evden dışarı çıkılmaması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 14'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 14'e yükseldi
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor Haberler
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Kalben Demet Şener Didem Soydan Defne Samyeli
Spor Arda Turan Fatih Terim Lionel Messi Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Ankara Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: AK Parti'li Demir: "Arıcılara haftada iki gün kovan izni tanındı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 12:48:38. #1.15#
title