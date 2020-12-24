AK Parti'li Dalkılıç: "Teşkilatlarda yaklaşık yüzde 65 yenilenme oldu"
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AK Parti'li Dalkılıç: "Teşkilatlarda yaklaşık yüzde 65 yenilenme oldu"

24.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:19
AK Parti'li Dalkılıç:

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, kongre süreçlerinde teşkilatlarda yaklaşık yüzde 65 değişim ve yenilenme olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, kongre süreçlerinde teşkilatlarda yaklaşık yüzde 65 değişim ve yenilenme olduğunu söyledi.

Dalkılıç, partisinin Kırşehir il başkanığınca bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, istişareler sonucu 7. Olağan İl Kongresinde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilcisi ve eski belediye meclis üyesi Seher Ünsal'ın aday gösterilmesini kararlaştırdığını ifade etti.

Pandemi tedbirleri kapsamında kongrelerin belirlenen tarihlerde yeniden başlayacağını vurgulayan Dalkılıç, Kırşehir'de aday belirlemek için sivil toplum kuruluşlarından, teşkilat mensuplarına ve esnaf temsilcilerine kadar 520 kişi ile görüşüldüğünü anlattı.

Dalkılıç, aday gösterilen Ünsal'a başarı diledi.

Kongre süreçleri için yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini anlatan Dalkılıç, şunları kaydetti:

"Kongre sürecinde tüm teşkilatlarda yaklaşık yüzde 65 değişim ve yenilenme oldu. Hem teşkilatlarımıza bir taze kan olsun hem yeni arkadaşlarımız görevlere gelsin hem de 2023 ve 2071 hedeflerine taşıyacak kadrolar bugünden şekillensin istiyorduk. Hamdolsun, Türkiye genelinde de bunu çok büyük oranda başardık. Teşkilatlarımızda kırılma, dökülme, kavga, gürültü olmadan, diğer partilerde olan ve görmekten hoşlanmadığımız tabloları yaşamadan suhuletle ve kardeşane, AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğa'a yakışır şekilde hareket ettik."

Aday gösterilen Seher Ünsal da adil, hukuka uygun, insan odaklı ve erdemli bir yönetim sergileyeceklerine vurgu yaparak, "Bu yolda örf ve ananelerimizi unutmadan, kültür ve medeniyetimizin izinde geleceğimizin peşine düşerek 2023 ve 2071 hedeflerine sağlam adımlarla hep birlikte ilerleyeceğiz. Yolumuz uzun ve meşakkatli olabilir. Fakat eminim ki Allah'ın izniyle birlik ve beraberlik içinde şehrimizi kalkındırmada aşkla, şevkle ve kararlılıkla hep birlikte yol alacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Muzaffer Aslan, Genel Merkez Kırşehir Koordinatörü Ekrem Görçeker, eski Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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