AK Parti'li Dağdelen: "Azminiz Bu Ülkenin En Büyük Teminatıdır"

Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Kırıkkale Teşkilatı Gençlik Kolları Kongresi'nden Afrin'de mücadele eden Türk askerine başarı dileyen İl Başkanı Nuh Dağdelen, gençlerin azminin ülkenin en büyük teminatı olduğunu söyledi.

AK Parti Kırıkkale Teşkilatı Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi İl Kültür Merkezinde düzenlendi. Düzenlenen kongrede Emre Altunçanak, Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi. Kongrede konuşan İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkının, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla dün, yani 20 Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Özgür Suriye Ordusu tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatında cansiperane görev yapan Mehmetçiklerimize Rabb'im muzaffer eylesin. AK Parti olarak Türkiye'de diğer siyasi partilerin tamamının ulaştığı rakamdan daha fazla gencimizi, biz tek başımıza belediye meclislerine ve il genel meclislerine yerleştirdik. İşte bu AK Parti'nin gençlere verdiği kıymeti göstermektedir. Biliyoruz ve inanıyoruz ki sizin özgüveniniz, azminiz bu ülkenin en büyük teminatıdır. Bu siyasi misyona aidiyet bağlarınızın güçlü olması, yarınların huzur ve emniyet içinde olması anlamına geliyor. Gençlik heyecandır, damarlarında deli kanın dolaşmasıdır. Ama aynı zamanda akıldır, irfandır, geleceğe bakmaktır, geçmişten ders almaktır. Unutmayın ki hangi mirasa sahip olduğunu bilmeyenler, yani aslını, esasını, cevherini bilmeyenler, geleceğinden emin olamazlar" dedi.

Ayrıca, kongreye Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir katıldı. - KIRIKKALE