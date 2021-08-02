AK Parti'li Dağ: Yangına körükle gitmeye çalışan muhalefet var
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AK Parti'li Dağ: Yangına körükle gitmeye çalışan muhalefet var

AK Parti'li Dağ: Yangına körükle gitmeye çalışan muhalefet var
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ortada yangını söndürmeye çalışan ve işini yapan bir devlet, yangına körükle gitmeye çalışan bir muhalefet var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ortada yangını söndürmeye çalışan ve işini yapan bir devlet, yangına körükle gitmeye çalışan bir muhalefet var" dedi. 

AK Parti'li Dağ, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, muhalefet partilerinin orman yangınlarına karşı tutumunu eleştirdi. Dağ, "Ortada yangını söndürmeye çalışan ve işini yapan bir devlet, yangına körükle gitmeye çalışan bir muhalefet var. Her afeti ellerinizi ovuşturarak beklediğinizi biliyoruz; ama size buradan ekmek çıkmaz. Güçlü Türkiye bunun da üstesinden gelecektir" dedi.AK Parti'li Dağ, devam eden yangınlarda 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 insansız hava aracı, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi ile 4 bin 800 personelin görev yaptığı bilgisinin yer aldığı Orman Genel Müdürlüğü görselini de paylaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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