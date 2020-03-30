AK Parti'li Dağ: "Vatan hainlerinin bugünlerde tekrar sesleri çıkmaya başladı"
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Hamza Dağ, AK Parti, Politika

AK Parti'li Dağ: "Vatan hainlerinin bugünlerde tekrar sesleri çıkmaya başladı"

AK Parti Genel Başkan Yardımıcısı Hamza Dağ, "Vatan hainlerinin bugünlerde tekrar sesleri çıkmaya başladı.

30.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:56
AK Parti'li Dağ:

AK Parti Genel Başkan Yardımıcısı Hamza Dağ, "Vatan hainlerinin bugünlerde tekrar sesleri çıkmaya başladı. Bir taraftan pandemi üzerinden 'oh oldu' diyerek sevinç çığlıkları atarken diğer taraftan mağduru oynamaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Dağ, Twitter hesabından, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadele ettiği dönemde sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Vatan hainlerinin bugünlerde tekrar sesleri çıkmaya başladı." ifadesini kullanan Dağ, "Bir taraftan pandemi üzerinden 'oh oldu' diyerek sevinç çığlıkları atarken diğer taraftan mağduru oynamaya çalışıyorlar. Çocuk-kadın demeden vatandaşlarımızı bombalayan katil FETÖ, sistematik olarak FETÖ'cü teröristlerin çocuklarına ait videoları paylaşarak, masum çocukları kullanmak suretiyle bir algı oluşturma çabasına girişmiştir." paylaşımında bulundu.

Bu milletin FETÖ'nün en alçak, en karanlık, en iğrenç yüzünüzü 15 Temmuz gecesi gördüğünü ve göğsünü siper ederek gereken cevabı verdiğini vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Zannetmeyin ki bu mağdur edebiyatı ile milletimiz ihanetinizi unutacak ve sizi affedecektir. Yaptıklarınızın cezasını hak ettiğiniz gibi, en ağır şekilde çekmeye devam edeceksiniz.

FETÖ tarafından HDP listesine konulup vekil yapılan, şimdi de kendisine verilen görevi yapmaya çalışan sözde insan hakları aktivistleri de şunu iyi bilsinler ki onlar teröristlerin savunuculuğunu yaptıkça, biz daha kararlı bir şekilde 15 Temmuz'un hesabını sormaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Manşet

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