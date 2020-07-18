AK Parti'li Dağ: "Pandemi sürecinden sonra Türkiye ciddi anlamda yol alacak"
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AK Parti'li Dağ: "Pandemi sürecinden sonra Türkiye ciddi anlamda yol alacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Pandemi sürecinden sonra Türkiye Cumhuriyeti ciddi anlamda yol alacak.

AK Parti'li Dağ:
18.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:32

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Pandemi sürecinden sonra Türkiye Cumhuriyeti ciddi anlamda yol alacak. Ekonomik anlamda büyüme içerisinde olacak. Çin'de ve diğer ülkelerde yaşanan sıkıntılardan dolayı doğrudan yatırım yapan birçok firma ülkemizi tercih eder noktada." dedi.

AK Parti Gaziemir İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle bir kahvaltı salonunda bir araya gelen Dağ, salgın döneminde, sağlık yatırımlarının öneminin ortaya çıktığını ifade etti.

18 yıllık iktidarları döneminde Türkiye'deki 973 ilçenin tamamına ya hastane yapıldığını, ya da hastaneye mutlaka ilave inşa edildiğini aktaran Dağ, İzmir'de de bu alanda önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile istikrarın geldiğini anlatan Dağ, şunları söyledi:

"Birileri bugünlerde erken seçimi ya da darbe söylentilerini gündeme getiriyor. Bunlar erken seçim diye bir gündemin olmadığını biliyor. Pandemi sürecinden sonra Türkiye Cumhuriyeti ciddi anlamda yol alacak. Ekonomik anlamda büyüme içerisinde olacak. Çin'de ve diğer ülkelerde yaşanan sıkıntılardan dolayı doğrudan yatırım yapan birçok firma ülkemizi tercih eder noktada. Ama muhalefet yine burada ne yazık ki yanlış bir propaganda izleyerek bu vatana yanlış yapıyor. Onun için bu tarzdaki tartışmaların ülkenin geleceğine, istikrarına, güvenine hiçbir faydası yoktur. Esas gündemimizi bundan sonra inşa edeceğiz."

"Milletimiz istiyor"

Dağ, geçen hafta kritik bir kararın alındığına dikkati çekerek, Ayasofya'nın ibadete açıldığını anımsattı.

Ayasofya'nın 24 Temmuz'da cuma namazıyla bundan sonra cami olarak faaliyete devam edeceğini anlatan Dağ, bu konunun toplumun büyük bir kesimi açısından ciddi bir yara olduğunu dile getirdi.

Ayasofya tartışma konusu olduğundan bu yana 3-4 defa anket yaptıklarını vurgulayan Dağ, "29 Mayıs günü Ayasofya'da Fetih suresi okuttuk. Bunu topluma sorduk. Dedik ki 'Fetih suresinden haberiniz oldu mu ve destekliyor musunuz? Yine Ayasofya'nın ibadete açılması konusu tartışılıyor. Bunu destekliyor musunuz?' İlk soruya yüzde 80, 'Evet, bundan haberim var.' dedi. O yüzde 80'inde yüzde 70'i 'Fetih suresinin okunmasını doğru buluyorum.' dedi. 'Ayasofya'nın ibadete açılmasını destekliyor musunuz?' sorusuna da yüzde 71 'Evet, ibadete açılmasını destekliyorum.' dedi. Bizim oturduğumuz taban belli. AK Parti'lilerin yüzde 90'ın üzerinde, MHP'lilerin yüzde 90'ın üzerinde buna destek verdiğini, CHP'lilerin yüzde 40, İYİ Parti'lilerin yüzde 50-55, HDP'lilerin de yüzde 60-65 arasında bu konuya destek verdiğini gördük. Yani milletimiz istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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