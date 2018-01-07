AK Parti'li Dağ, "Önümüzdeki seçimlerde CHP yüzde 25'i bile göremeyecek" KARAMAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 25'i bile göremeyeceğini iddia etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Karaman'da partisinin gençlik kolları olağan kongresine katıldı. Kongredeki konuşmasında gençlere ve partililere seslenen Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Bizim kongrelerimizin ayrı bir özelliği vardır. Bizim kongrelerimizde gerçekten bir kültür oluşmuştur. Bugün ilçe kongrelerimizi yaptık, il kongrelerimizi yapıyoruz. Birçoğuna ben katılım sağladım, katılım sağlamaya çalıştım. Hepsinde bir birlik, beraberlik heyecan ve coşku vardı. Ama bazı siyasi partilerde ise tam bunun aksini görürsünüz. Bugün seçildiğim şehir İzmir'de de Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi var. Buradan aslında aramızda ne kadar fark olduğunu görecek, gösterecek önemli bir etken, biz Karaman'da böyle bir salonda gençlik kolları kongresi yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi kendi belediyesinin olduğu bir şehirde bundan biraz daha büyük bir salonda ana kademe kongresini gerçekleştiriyor. ve aynı zamanda biz burada, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde kongremizi yaparken, onlar, 5'e, 6'ya bölünmüş vaziyette il kongrelerini gerçekleştiriyorlar. İşte kültür burada, fark burada, özellik burada. Karaman'da böyle bir beraberlik, neticesinde bu başarıları getiriyor. Onlardaki bölünmüşlük, onlardaki parçalanmışlık, delege seçimlerinde bile yaşanan kavgalar, onların hep kaybetmesine sebep oluyor. Daha da kaybedecekler. Daha da küçülecekler. Daha da zayıflayacaklar. Önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 25'i bile göremeyecek. Yüzde 25'in yanına bile yaklaşamayacak. Biz bugüne kadar aldığımız oyların daha şevkinde, inşallah fevkinde oy almaya devam edeceğiz" dedi.



"300 yıl sonra ilk defa İslam dünyası bir araya geldi"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş ise konuşmasında AK Parti Gençlik Kolları teşkilatının sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük gençlik kolları teşkilatı olduğuna değinerek, "300 yıl sonra ilk defa İslam dünyası, Müslüman alemi bir araya geldi ve bir karar aldılar. Aldıkları karar Kudüs Filistin'in başkentidir dediler. Bu konuda öncülük eden Cumhurbaşkanımız oldu" dedi.



"2019'u başarmak zorundayız"

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk da, "Bugün dünyadaki birçok ülkenin özellikle yarınlarda daha da büyük ülkemize taarruzda bulunacağını düşünüyoruz. Maddi manevi her türlü saldırıya baş vuracaklardır. Sebebi eğer 2019'da yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bu ülkeyle bütünleştirirsek onu çıkaranlar iktidarda olursa, işte bu defa büyümeler üç katı değil belki çok daha ötesinde farklı büyümelere sebep olacaktır. Bizim büyümemizden kimlerin rahatsız olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Kimlerin memnun olduğunu da biliyorsunuz. İşte mazlum milletlerin, özellikle de beklentisi olan, rüyası olan, o tarihteki ihtişamlı yapıyı tekrar Anadolu coğrafyasında var etmek adına 2019'u başarmak zorundayız" diye konuştu.

Yunus Emre Konferans Salonunda düzenleyen kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ile çok sayıda partili katıldı.