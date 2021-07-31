AK Parti'li Dağ: Nifak tohumları saçmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin "Bu olay üzerinden provokatif söylemlerle milletimizin içine nifak tohumları saçmaya ve toplumu kutuplaştırmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin "Bu olay üzerinden provokatif söylemlerle milletimizin içine nifak tohumları saçmaya ve toplumu kutuplaştırmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti'li Dağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Konya Meram'da yaşanan saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu vahşi saldırıyı yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız. Bu olay üzerinden provokatif söylemlerle milletimizin içine nifak tohumları saçmaya ve toplumu kutuplaştırmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimiz, basiret ve ferasetiyle bu provokasyonlara fırsat vermeyecektir" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci