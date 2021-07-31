AK Parti'li Dağ: Nifak tohumları saçmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Dağ: Nifak tohumları saçmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz

AK Parti'li Dağ: Nifak tohumları saçmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin "Bu olay üzerinden provokatif söylemlerle milletimizin içine nifak tohumları saçmaya ve toplumu kutuplaştırmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin "Bu olay üzerinden provokatif söylemlerle milletimizin içine nifak tohumları saçmaya ve toplumu kutuplaştırmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti'li Dağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Konya Meram'da yaşanan saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu vahşi saldırıyı yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız. Bu olay üzerinden provokatif söylemlerle milletimizin içine nifak tohumları saçmaya ve toplumu kutuplaştırmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimiz, basiret ve ferasetiyle bu provokasyonlara fırsat vermeyecektir" ifadelerini kaydetti.


AK Parti'li Dağ: Nifak tohumları saçmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Konya'daki katliama tepkiler çığ gibi büyüyor! Siyasilerden peş peşe açıklamalar
Konya'daki katliama tepkiler çığ gibi büyüyor! Siyasilerden peş peşe açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama Açıklaması
İletişim Başkanı Altun: '(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla...
İletişim Başkanı Altun: "(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Çağatay Akman
Spor Metin Oktay Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'li Dağ: Nifak tohumları saçmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 02:24:51. #1.15#

title