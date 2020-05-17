AK Parti'li Dağ: "Gençler geleceğimizin umudu"
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AK Parti'li Dağ: "Gençler geleceğimizin umudu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gençler geleceğimizin umudu.

AK Parti'li Dağ:
17.05.2020 08:18 | Son Güncelleme: 17.05.2020 08:18

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gençler geleceğimizin umudu. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerin Türkiye ve dünyada olup bitenleri yakından izlediklerini biliyorum ve bunu oldukça sevindirici buluyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazarlar Birliği'nden (TYB) yapılan yazılı açıklamada, TYB Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin'in sosyal medya üzerinden yönettiği "Gençlik ve Kültür" programına katılan Dağ'ın değerlendirmeleri paylaşıldı.

Gençlerin yönetimde yer almasının gerekli olduğunu vurgulayan Dağ, gençlerin "bir tıkla" dünyada olup bitenleri izlediğini belirtti.

"Gençlere güvenemeyiz, gençlere bu ülkeyi emanet edemeyiz" söyleminin yanlış olduğunun altını çizen Dağ, şöyle devam etti:

"Günümüz gençleri hayata daha donanımlı başlıyor. Gençler geleceğimizin umudu. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerin Türkiye ve dünyada olup bitenleri yakından izlediklerini biliyorum ve bunu oldukça sevindirici buluyorum."

Zengin'in "Bugünlerde hangi kitaplar okuyorsunuz" sorusuna ilişkin Dağ, şunları kaydetti:

"Bugünlerde yakın tarih okumaları yapıyorum. Özellikle Osmanlı'nın son dönemlerini içeren kitapların yanı sıra Cumhuriyet döneminde yaşanılan olayların arka planlarını içeren eserleri okuyorum. Bu tür kitaplar hem bilgi sağlıyor hem de yaşanılan olaylardan tecrübe edinmemizi sağlıyor. Ayrıca, kendi medeniyetimizin değerlerini, kültür ve fikir hayatımıza ilişkin eserlere öncelik veriyorum."

Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başarılı bir sınav verdiğini de aktaran Dağ, "Dünyada söz konusu salgınla en etkin mücadeleyi gösteren ülkelerin başında gelen Türkiye'nin bu başarısında en büyük pay, bizim insana değer veriyor oluşumuzdur. Batının hep ihmal ettiği, yok saydığı insan ruhuna hitap ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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